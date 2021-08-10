https://ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745170312.html

Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач

Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач - РИА Новости, 10.08.2021

Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач

Медики не связывают одну из двух новых смертей с ЧП с кислородом во Владикавказе, так как причиной смерти пациента стала тромбоэмболия, заявила журналистам... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:38

2021-08-10T12:38

2021-08-10T12:38

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

республика северная осетия - алания

прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Медики не связывают одну из двух новых смертей с ЧП с кислородом во Владикавказе, так как причиной смерти пациента стала тромбоэмболия, заявила журналистам заместитель главного врача больницы скорой помощи Ляна Гутиева.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, в результате ЧП скончались девять пациентов. Во вторник врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что число погибших в результате ЧП возросло до 11."Одного больного я не связываю (с ЧП - ред.) - там смерть произошла от тромбоэмболии, а второй больной - он находился у нас в реанимации с третьего числа - он находился на неинвазивной (вентиляции легких), а восьмого был переведен на настоящий ИВЛ", - сказала Гутиева.Ранее СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html

https://ria.ru/20210809/sk-1745119094.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика северная осетия - алания, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице