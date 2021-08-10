https://ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745170312.html
Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач
Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач - РИА Новости, 10.08.2021
Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач
Медики не связывают одну из двух новых смертей с ЧП с кислородом во Владикавказе, так как причиной смерти пациента стала тромбоэмболия, заявила журналистам... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:38
2021-08-10T12:38
2021-08-10T12:38
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Медики не связывают одну из двух новых смертей с ЧП с кислородом во Владикавказе, так как причиной смерти пациента стала тромбоэмболия, заявила журналистам заместитель главного врача больницы скорой помощи Ляна Гутиева.В понедельник власти региона сообщили, что на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка, в результате ЧП скончались девять пациентов. Во вторник врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что число погибших в результате ЧП возросло до 11."Одного больного я не связываю (с ЧП - ред.) - там смерть произошла от тромбоэмболии, а второй больной - он находился у нас в реанимации с третьего числа - он находился на неинвазивной (вентиляции легких), а восьмого был переведен на настоящий ИВЛ", - сказала Гутиева.Ранее СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20210810/bolnitsa-1745136558.html
https://ria.ru/20210809/sk-1745119094.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика северная осетия - алания, прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
Один из пациентов во Владикавказе умер не из-за аварии, заявила врач
Врач Гутиева: у одного из 11 погибших при ЧП с кислородом во Владикавказе оторвался тромб