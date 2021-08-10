https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html

В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%

В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47% - РИА Новости, 10.08.2021

В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%

Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:27

2021-08-10T19:27

2021-08-10T19:27

ярославская область

общество

ярославская область

здоровье - общество

дмитрий миронов

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, областным правительством в регионе созданы все условия для успешной иммунизации населения: работают стационарные прививочные пункты, мобильные бригады и мобильные пункты, осуществляется выездная вакцинация рабочих коллективов и доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию."Вакцина поставляется регулярно, последняя поставка прошла 8 августа, поступило 9 тысяч доз "Спутник Лайт", всего в регион поставили уже более 300 тысяч доз вакцины", - отметил Миронов.Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает оставаться на высоком уровне, и призвал людей как можно скорее пройти вакцинацию в любом удобном прививочном пункте.Ранее Миронов заявлял журналистам, что он и его близкие сделали прививку от коронавируса. Губернатор подчеркивал, что вакцинация – единственный способ противостоять болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745208307.html

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общество, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии