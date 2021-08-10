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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47% - РИА Новости, 10.08.2021
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%
Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:27
2021-08-10T19:27
ярославская область
общество
ярославская область
здоровье - общество
дмитрий миронов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, областным правительством в регионе созданы все условия для успешной иммунизации населения: работают стационарные прививочные пункты, мобильные бригады и мобильные пункты, осуществляется выездная вакцинация рабочих коллективов и доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию."Вакцина поставляется регулярно, последняя поставка прошла 8 августа, поступило 9 тысяч доз "Спутник Лайт", всего в регион поставили уже более 300 тысяч доз вакцины", - отметил Миронов.Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает оставаться на высоком уровне, и призвал людей как можно скорее пройти вакцинацию в любом удобном прививочном пункте.Ранее Миронов заявлял журналистам, что он и его близкие сделали прививку от коронавируса. Губернатор подчеркивал, что вакцинация – единственный способ противостоять болезни.
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общество, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:27 10.08.2021
 
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%

Глава Ярославской области Миронов: 47% жителей региона сделали прививки от COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
"На данный момент 284 тысячи жителей региона прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это 47% населения. Чтобы переломить ситуацию и остановить распространение коронавируса, нам необходимо привить не менее 60% ярославцев, и я уверен, что в скором времени мы выйдем на эту цифру, потому что темпы вакцинации в Ярославской области заметно ускорились", - рассказал глава региона.
По словам губернатора, областным правительством в регионе созданы все условия для успешной иммунизации населения: работают стационарные прививочные пункты, мобильные бригады и мобильные пункты, осуществляется выездная вакцинация рабочих коллективов и доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию.
"Вакцина поставляется регулярно, последняя поставка прошла 8 августа, поступило 9 тысяч доз "Спутник Лайт", всего в регион поставили уже более 300 тысяч доз вакцины", - отметил Миронов.
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Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает оставаться на высоком уровне, и призвал людей как можно скорее пройти вакцинацию в любом удобном прививочном пункте.
Ранее Миронов заявлял журналистам, что он и его близкие сделали прививку от коронавируса. Губернатор подчеркивал, что вакцинация – единственный способ противостоять болезни.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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