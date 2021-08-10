https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745255800.html
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47% - РИА Новости, 10.08.2021
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%
Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:27
2021-08-10T19:27
2021-08-10T19:27
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общество
ярославская область
здоровье - общество
дмитрий миронов
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коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, областным правительством в регионе созданы все условия для успешной иммунизации населения: работают стационарные прививочные пункты, мобильные бригады и мобильные пункты, осуществляется выездная вакцинация рабочих коллективов и доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию."Вакцина поставляется регулярно, последняя поставка прошла 8 августа, поступило 9 тысяч доз "Спутник Лайт", всего в регион поставили уже более 300 тысяч доз вакцины", - отметил Миронов.Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает оставаться на высоком уровне, и призвал людей как можно скорее пройти вакцинацию в любом удобном прививочном пункте.Ранее Миронов заявлял журналистам, что он и его близкие сделали прививку от коронавируса. Губернатор подчеркивал, что вакцинация – единственный способ противостоять болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745208307.html
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общество, ярославская область, здоровье - общество, дмитрий миронов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ярославской области уровень вакцинации достиг 47%
Глава Ярославской области Миронов: 47% жителей региона сделали прививки от COVID-19
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости.
Более 280 тысяч или 47% жителей Ярославской области
сделали прививки от COVID-19, сообщил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов
.
"На данный момент 284 тысячи жителей региона прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Это 47% населения. Чтобы переломить ситуацию и остановить распространение коронавируса, нам необходимо привить не менее 60% ярославцев, и я уверен, что в скором времени мы выйдем на эту цифру, потому что темпы вакцинации в Ярославской области заметно ускорились", - рассказал глава региона.
По словам губернатора, областным правительством в регионе созданы все условия для успешной иммунизации населения: работают стационарные прививочные пункты, мобильные бригады и мобильные пункты, осуществляется выездная вакцинация рабочих коллективов и доставка жителей отдаленных населенных пунктов на вакцинацию.
"Вакцина поставляется регулярно, последняя поставка прошла 8 августа, поступило 9 тысяч доз "Спутник Лайт", всего в регион поставили уже более 300 тысяч доз вакцины", - отметил Миронов.
Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает оставаться на высоком уровне, и призвал людей как можно скорее пройти вакцинацию в любом удобном прививочном пункте.
Ранее Миронов заявлял журналистам, что он и его близкие сделали прививку от коронавируса. Губернатор подчеркивал, что вакцинация – единственный способ противостоять болезни.