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Штат Вашингтон ввел обязательную вакцинацию для госслужащих и медиков
Штат Вашингтон ввел обязательную вакцинацию для госслужащих и медиков - РИА Новости, 10.08.2021
Штат Вашингтон ввел обязательную вакцинацию для госслужащих и медиков
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для большинства госслужащих и медработников, сообщается в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:17
2021-08-10T09:17
2021-08-10T09:17
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для большинства госслужащих и медработников, сообщается в релизе, опубликованном на сайте губернатора."Губернатор Джей Инсли выпустил заявление, в соответствии с которым большинство сотрудников исполнительной ветви власти штата, местных подрядчиков и волонтеров, наряду с медработниками государственного и частного сектора, включая тех, кто занимается уходом за пожилыми людьми, должны пройти полную вакцинацию от COVID-19 к 18 октября", - сообщается в релизе.Согласно постановлению губернатора, соответствующие категории граждан должны сделать вторую прививку от коронавируса не позднее 4 октября, чтобы "быть полностью вакцинированными" к 18 октября.Как отмечается, в штате Вашингтон наблюдается сильный прирост случаев госпитализации во всех округах из-за распространения штамма коронавируса "дельта".
https://ria.ru/20210809/vaktsinatsiya-1745105889.html
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в мире, вашингтон (город), вашингтон (штат), коронавирус covid-19
Штат Вашингтон ввел обязательную вакцинацию для госслужащих и медиков
Губернатор штата Вашингтон Инсли объявил об обязательной вакцинации для госслужащих и медиков