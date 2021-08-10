https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745129588.html
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. Об этом, как сообщает издание The Guardian, рассказал родственник погибших Фрэнсис... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T04:02
2021-08-10T04:02
2021-08-10T04:02
распространение коронавируса
в мире
лиссабон (город)
португалия
антониу кошта
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. Об этом, как сообщает издание The Guardian, рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш.По словам Гонсалвеша его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.Мужчина объяснил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку.Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса. Власти в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.
https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html
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в мире, лиссабон (город), португалия, антониу кошта, коронавирус covid-19
Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19