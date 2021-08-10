https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745129042.html

Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19

Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021

Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19

Пятая часть - 22% - российских работодателей готова сотруднику выходной за прививку от коронавируса, а почти 70% компаний не стимулируют решение вакцинироваться РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:20

2021-08-10T03:20

2021-08-10T03:20

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пятая часть - 22% - российских работодателей готова сотруднику выходной за прививку от коронавируса, а почти 70% компаний не стимулируют решение вакцинироваться какими-либо бонусами, следует из данных исследования сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Еще 7% компаний готовы выплатить своим сотрудникам премию за вакцинацию, а 3% - предоставить подарки и привилегии.Также более 40% российских работодателей признались, что дают своим сотрудником рекомендацию привиться, однако оставляют право решать за самим сотрудником. В 24% компаний заявили, что не призывают сотрудников прививаться, 19% заявили, что призывают, поскольку компания работает в сфере, где прививка обязательна, а еще 13% призывают, поскольку считают вакцинацию обязательной для всех.В рамках проводившегося по всей России в августе исследования были опрошены более 1 тысячи представителей и руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии