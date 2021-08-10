https://ria.ru/20210810/vaktsinatsiya-1745129042.html
Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2021
Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
Пятая часть - 22% - российских работодателей готова сотруднику выходной за прививку от коронавируса, а почти 70% компаний не стимулируют решение вакцинироваться РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:20
2021-08-10T03:20
2021-08-10T03:20
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_a61392f46397b86f3ec61e6b30f8ff09.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пятая часть - 22% - российских работодателей готова сотруднику выходной за прививку от коронавируса, а почти 70% компаний не стимулируют решение вакцинироваться какими-либо бонусами, следует из данных исследования сервиса "Работа.ру", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Еще 7% компаний готовы выплатить своим сотрудникам премию за вакцинацию, а 3% - предоставить подарки и привилегии.Также более 40% российских работодателей признались, что дают своим сотрудником рекомендацию привиться, однако оставляют право решать за самим сотрудником. В 24% компаний заявили, что не призывают сотрудников прививаться, 19% заявили, что призывают, поскольку компания работает в сфере, где прививка обязательна, а еще 13% призывают, поскольку считают вакцинацию обязательной для всех.В рамках проводившегося по всей России в августе исследования были опрошены более 1 тысячи представителей и руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742579729_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_a70f7310640b53d46a120493f27a10f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
Исследование: 68% компаний не стимулируют решение работников вакцинироваться какими-либо бонусами