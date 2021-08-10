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Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали
Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали - РИА Новости, 10.08.2021
Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали
Пенсионер, в пьяном виде случайно застреливший ребенка и ранивший его мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября, ему предъявлено обвинение, сообщают СУ СК РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:39
2021-08-10T18:39
происшествия
тула
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пенсионер, в пьяном виде случайно застреливший ребенка и ранивший его мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября, ему предъявлено обвинение, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура.По данным следственного управления, мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц."С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 октября", - сообщает областная прокуратура.Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина был пьян, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова. Стрелял он не прицельно. По словам соседей, они повалили мужчину на землю и отобрали оружие.
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происшествия, тула, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:39 10.08.2021
 
Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали

Пенсионер, случайно застреливший ребенка и ранивший мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября

© Фото : СУ СКР по Тульской областиВ Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство женщины
В Тульской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство женщины - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : СУ СКР по Тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пенсионер, в пьяном виде случайно застреливший ребенка и ранивший его мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября, ему предъявлено обвинение, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура.
По данным следственного управления, мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц.
"С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 октября", - сообщает областная прокуратура.
Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина был пьян, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова. Стрелял он не прицельно. По словам соседей, они повалили мужчину на землю и отобрали оружие.
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 10:00
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