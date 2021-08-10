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Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали

Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали - РИА Новости, 10.08.2021

Обвиняемого в убийстве ребенка в Тульской области арестовали

Пенсионер, в пьяном виде случайно застреливший ребенка и ранивший его мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября, ему предъявлено обвинение, сообщают СУ СК РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:39

2021-08-10T18:39

2021-08-10T18:39

происшествия

тула

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Пенсионер, в пьяном виде случайно застреливший ребенка и ранивший его мать под Тулой, помещен под стражу до 9 октября, ему предъявлено обвинение, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура.По данным следственного управления, мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц."С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 октября", - сообщает областная прокуратура.Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района вечером в воскресенье. Пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина был пьян, а в тот вечер, со слов соседей, был обижен на чьи-то слова. Стрелял он не прицельно. По словам соседей, они повалили мужчину на землю и отобрали оружие.

https://ria.ru/20210810/redkin-1745156243.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тула, следственный комитет россии (ск рф), россия