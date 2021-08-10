Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/ubiystvo-1745161228.html
В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста
В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста - РИА Новости, 10.08.2021
В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста в Зеленодольске тремя молодыми людьми, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:42
2021-08-10T11:42
происшествия
республика татарстан (татарстан)
зеленодольск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста в Зеленодольске тремя молодыми людьми, сообщает надзорное ведомство."Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц в возрасте от 16 до 18 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "грабеж", "убийство", "разбой", "похищение документов", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 27 сентября 2020 года фигуранты дела через мобильное приложение вызвали такси на улицу Комарова в Зеленодольске. Через некоторое время подъехал автомобиль такси Vortex Tingo. Когда машина привезла пассажиров на улицу Надежды, 17-летний подросток перечислил на банковскую карту водителя 125 рублей в качестве оплаты за поездку. При этом 16-летний обвиняемый вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь и начал избивать таксиста, а сидевший на заднем сидении 17-летний соучастник удерживал потерпевшего. В это время 18-летний соучастник, используя заранее приготовленную веревку, задушил водителя.Как установило следствие, напавшие похитили деньги, два мобильных телефона, видеорегистратор, документы и другие личные вещи, после чего скрылись на автомобиле потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.Также установлено, что 27 июля 2020 года фигуранты дела ограбили в Зеленодольске еще одного местного жителя. Молодые люди избили мужчину и открыто похитили у него спортивную сумку, в которой находились деньги, зарядное устройство для телефона, две банковские карты и паспорт. Стоимость похищенного составила 2,7 тысячи рублей.Свою вину никто из соучастников не признал, все они заключены под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210809/sud-1744987222.html
https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744330640.html
https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744465049.html
республика татарстан (татарстан)
зеленодольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан), зеленодольск
11:42 10.08.2021
 
В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста в Зеленодольске тремя молодыми людьми, сообщает надзорное ведомство.
"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц в возрасте от 16 до 18 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "грабеж", "убийство", "разбой", "похищение документов", - говорится в сообщении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 08:18
Жителя Приамурья будут судить по обвинению в убийстве сына
По версии следствия, вечером 27 сентября 2020 года фигуранты дела через мобильное приложение вызвали такси на улицу Комарова в Зеленодольске. Через некоторое время подъехал автомобиль такси Vortex Tingo. Когда машина привезла пассажиров на улицу Надежды, 17-летний подросток перечислил на банковскую карту водителя 125 рублей в качестве оплаты за поездку. При этом 16-летний обвиняемый вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь и начал избивать таксиста, а сидевший на заднем сидении 17-летний соучастник удерживал потерпевшего. В это время 18-летний соучастник, используя заранее приготовленную веревку, задушил водителя.
Как установило следствие, напавшие похитили деньги, два мобильных телефона, видеорегистратор, документы и другие личные вещи, после чего скрылись на автомобиле потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 13:46
Жителя Калужской области заподозрили в убийстве дочери
Также установлено, что 27 июля 2020 года фигуранты дела ограбили в Зеленодольске еще одного местного жителя. Молодые люди избили мужчину и открыто похитили у него спортивную сумку, в которой находились деньги, зарядное устройство для телефона, две банковские карты и паспорт. Стоимость похищенного составила 2,7 тысячи рублей.
Свою вину никто из соучастников не признал, все они заключены под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:07
В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Зеленодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной
15:25На танкере у сирийского порта Латакия прогремел взрыв
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
Лента новостейМолния