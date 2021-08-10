https://ria.ru/20210810/ubiystvo-1745161228.html

В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста

В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста - РИА Новости, 10.08.2021

В Татарстане три человека пойдут под суд по делу об убийстве таксиста

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста в Зеленодольске тремя молодыми людьми, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:42

2021-08-10T11:42

2021-08-10T11:42

происшествия

республика татарстан (татарстан)

зеленодольск

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КАЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста в Зеленодольске тремя молодыми людьми, сообщает надзорное ведомство."Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц в возрасте от 16 до 18 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "грабеж", "убийство", "разбой", "похищение документов", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 27 сентября 2020 года фигуранты дела через мобильное приложение вызвали такси на улицу Комарова в Зеленодольске. Через некоторое время подъехал автомобиль такси Vortex Tingo. Когда машина привезла пассажиров на улицу Надежды, 17-летний подросток перечислил на банковскую карту водителя 125 рублей в качестве оплаты за поездку. При этом 16-летний обвиняемый вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь и начал избивать таксиста, а сидевший на заднем сидении 17-летний соучастник удерживал потерпевшего. В это время 18-летний соучастник, используя заранее приготовленную веревку, задушил водителя.Как установило следствие, напавшие похитили деньги, два мобильных телефона, видеорегистратор, документы и другие личные вещи, после чего скрылись на автомобиле потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.Также установлено, что 27 июля 2020 года фигуранты дела ограбили в Зеленодольске еще одного местного жителя. Молодые люди избили мужчину и открыто похитили у него спортивную сумку, в которой находились деньги, зарядное устройство для телефона, две банковские карты и паспорт. Стоимость похищенного составила 2,7 тысячи рублей.Свою вину никто из соучастников не признал, все они заключены под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210809/sud-1744987222.html

https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744330640.html

https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744465049.html

республика татарстан (татарстан)

зеленодольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), зеленодольск