https://ria.ru/20210810/turtsiya-1745248255.html
Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах в Турции
Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах в Турции - РИА Новости, 10.08.2021
Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах в Турции
Тело молодого человека обнаружено на Принцевых островах в Турции, где ищут 20-летнего российского туриста Макара Рагина, опознание пока не проводилось, сообщили РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:40
2021-08-10T18:40
2021-08-10T21:20
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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Тело молодого человека обнаружено на Принцевых островах в Турции, где ищут 20-летнего российского туриста Макара Рагина, опознание пока не проводилось, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле."Как сообщила нам полиция Стамбула, на одном из Принцевых островов было обнаружено тело молодого человека. Пока неизвестно, есть ли признаки насильственной смерти или нет. Опознание пока не проводилось", - сказал собеседник агентства.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.Ранее отец Макара Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также ищут на острове Бююкада в группе Принцевых островов, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
https://ria.ru/20210802/stambul-1743959848.html
https://ria.ru/20210802/dtp-1744072783.html
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в мире, происшествия, турция, стамбул
18:40 10.08.2021 (обновлено: 21:20 10.08.2021)
Тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах в Турции
Генконсульство России в Турции: тело молодого человека обнаружили на Принцевых островах
АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Тело молодого человека обнаружено на Принцевых островах в Турции, где ищут 20-летнего российского туриста Макара Рагина, опознание пока не проводилось, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Стамбуле.
"Как сообщила нам полиция Стамбула, на одном из Принцевых островов было обнаружено тело молодого человека. Пока неизвестно, есть ли признаки насильственной смерти или нет. Опознание пока не проводилось", - сказал собеседник агентства.
Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.
Ранее отец Макара Федор Рагин рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также ищут на острове Бююкада в группе Принцевых островов, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле
.