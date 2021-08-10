https://ria.ru/20210810/turtsiya-1745143667.html
В Турции выяснили, сколько туристов приезжает на отдых вакцинированными
В Турции выяснили, сколько туристов приезжает на отдых вакцинированными - РИА Новости, 10.08.2021
В Турции выяснили, сколько туристов приезжает на отдых вакцинированными
Компания в Мармарисе, занимающаяся поддержкой туристов, в конце июля определила долю вакцинированных гостей курорта, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:44
2021-08-10T12:44
2021-08-10T12:44
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вакцинация
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
мармарис
туризм
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Компания в Мармарисе, занимающаяся поддержкой туристов, в конце июля определила долю вакцинированных гостей курорта, сообщает АТОР.Специалисты сервиса опросили 856 отдыхающих, среди которых 42 процента — иностранцы.Оказалось, что только семь процентов путешественников из-за рубежа получили две дозы вакцины и полностью привиты от COVID-19. Среди местных туристов эта доля существенно выше — 20 процентов.Первый компонент препарата успели получить 14 процентов иностранных туристов: они въезжали со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Среди турецких отдыхающих сделали первый укол 27 процентов.Не прививались от COVID-19 79 процентов зарубежных гостей и 53 процента местных.Таким образом, 93 процента иностранных туристов не привиты или прошли иммунизацию не полностью. При этом, как свидетельствуют данные опроса, обезопасить себя предпочитают в основном пожилые иностранцы. Чем меньше возраст туриста, тем больше среди его возрастной группы невакцинированных.
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вакцинация, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), мармарис, туризм, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, туристы
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Компания в Мармарисе, занимающаяся поддержкой туристов, в конце июля определила долю вакцинированных гостей курорта, сообщает
АТОР.
Специалисты сервиса опросили 856 отдыхающих, среди которых 42 процента — иностранцы.
Оказалось, что только семь процентов путешественников из-за рубежа получили две дозы вакцины и полностью привиты от COVID-19. Среди местных туристов эта доля существенно выше — 20 процентов.
Первый компонент препарата успели получить 14 процентов иностранных туристов: они въезжали со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Среди турецких отдыхающих сделали первый укол 27 процентов.
Не прививались от COVID-19 79 процентов зарубежных гостей и 53 процента местных.
Таким образом, 93 процента иностранных туристов не привиты или прошли иммунизацию не полностью. При этом, как свидетельствуют данные опроса, обезопасить себя предпочитают в основном пожилые иностранцы. Чем меньше возраст туриста, тем больше среди его возрастной группы невакцинированных.