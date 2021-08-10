https://ria.ru/20210810/turisty-1745258895.html

С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов

С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов - РИА Новости, 10.08.2021

С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов

Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:59

2021-08-10T19:59

2021-08-10T20:18

сухум

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

новости - туризм

туризм

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СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба МЧС республики.Группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Удмуртии. Туристы добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Позже они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды."Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пострадавшая Анна Селезнева рассказала спасателям, что маршрут, по которому они передвигались, оказался тяжелым и инструктор группы не ожидал, что дорога будет такой сложной. По ее словам, запасы провизии у группы практически на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений. Сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.В пресс-службе также отметили, что в ведомстве были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса. Тем не менее, инструктор фактически подверг всю группу неоправданному риску.

https://ria.ru/20210809/turistka-1745063899.html

https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html

сухум

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухум, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, новости - туризм