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Туризм
https://ria.ru/20210810/turisty-1745258895.html
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов - РИА Новости, 10.08.2021
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:59
2021-08-10T20:18
сухум
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
новости - туризм
туризм
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СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба МЧС республики.Группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Удмуртии. Туристы добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Позже они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды."Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пострадавшая Анна Селезнева рассказала спасателям, что маршрут, по которому они передвигались, оказался тяжелым и инструктор группы не ожидал, что дорога будет такой сложной. По ее словам, запасы провизии у группы практически на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений. Сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.В пресс-службе также отметили, что в ведомстве были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса. Тем не менее, инструктор фактически подверг всю группу неоправданному риску.
https://ria.ru/20210809/turistka-1745063899.html
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сухум, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, новости - туризм
19:59 10.08.2021 (обновлено: 20:18 10.08.2021)
 
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов

МЧС Абхазии: спасатели на вертолете эвакуировали с горного перевала Химса российских туристов

© МЧС Республики АбхазияСотрудники МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии
© МЧС Республики Абхазия
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Удмуртии. Туристы добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Позже они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды.
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"Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавшая Анна Селезнева рассказала спасателям, что маршрут, по которому они передвигались, оказался тяжелым и инструктор группы не ожидал, что дорога будет такой сложной. По ее словам, запасы провизии у группы практически на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений. Сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.
В пресс-службе также отметили, что в ведомстве были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса. Тем не менее, инструктор фактически подверг всю группу неоправданному риску.

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