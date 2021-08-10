https://ria.ru/20210810/turisty-1745258895.html
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов - РИА Новости, 10.08.2021
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:59
2021-08-10T19:59
2021-08-10T20:18
сухум
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591868392_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_b82396525624c93c2143b81cfc745cf2.jpg
СУХУМ, 10 авг – РИА Новости. Абхазские спасатели эвакуировали на вертолете с горного перевала Химса травмированную российскую туристку и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба МЧС республики.Группа из восьми туристов прибыла в Абхазию из города Водкинска Удмуртии. Туристы добрались до перевала Химса в верховьях реки Восточная Гумиста. Позже они обратились за помощью в МЧС республики с просьбой эвакуировать травмированного члена команды."Ранним утром десятого августа вертолет доставил травмированную туристку и ее дочь-подростка с перевала Химса в Сухум, где ей была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пострадавшая Анна Селезнева рассказала спасателям, что маршрут, по которому они передвигались, оказался тяжелым и инструктор группы не ожидал, что дорога будет такой сложной. По ее словам, запасы провизии у группы практически на исходе, а маршрут обратного следования вызывает немало опасений. Сотрудники МЧС находятся на постоянной связи с остальной группой туристов и готовы оперативно отреагировать на любую внештатную ситуацию.В пресс-службе также отметили, что в ведомстве были категорически против заявленного туристами маршрута на перевал Химса. Тем не менее, инструктор фактически подверг всю группу неоправданному риску.
https://ria.ru/20210809/turistka-1745063899.html
https://ria.ru/20210724/turisty-1742700878.html
сухум
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/03/1591868392_961:0:3692:2048_1920x0_80_0_0_9488e26efd0fdbf84999152813319e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, новости - туризм
19:59 10.08.2021 (обновлено: 20:18 10.08.2021)
С горного перевала в Абхазии эвакуировали российских туристов
МЧС Абхазии: спасатели на вертолете эвакуировали с горного перевала Химса российских туристов