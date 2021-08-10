https://ria.ru/20210810/tsirk-1745193848.html

Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке

Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке - РИА Новости, 10.08.2021

Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке

Предварительной причиной пожара в здании саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных стало нарушение техники безопасности при строительных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:55

2021-08-10T14:55

2021-08-10T14:59

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий радаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745181359_0:6:729:416_1920x0_80_0_0_3ccb68799d2eb0f41b9ab9a2154c46a8.jpg

САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в здании саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных стало нарушение техники безопасности при строительных работах, заявил зампред правительства региона Роман Грибов.Сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило МЧС в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало. В 15.15 (14.15 мск) пожар потушили, его площадь составила 50 квадратных метров. Губернатор Валерий Радаев потребовал разобраться в причинах пожара и помочь в оперативном восстановлении объекта."Предварительно причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Четко сработала пожарная сигнализация. Стоит отметить слаженность действий пожарных и спасательных расчетов. Люди и животные не пострадали", - написал Грибов в своем Instagram.Он отметил, что горел утеплитель и обрешетка, из-за чего произошло задымление конструкций купола цирка.Саратовский цирк был основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто для масштабных реставрационных работ по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась в цирке 3 июля этого года.

https://ria.ru/20210626/saratov-1738725930.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры горящего цирка в Саратове Кадры горящего цирка в Саратове. 2021-08-10T14:55 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий радаев, россия