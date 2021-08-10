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Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке - РИА Новости, 10.08.2021
Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
Предварительной причиной пожара в здании саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных стало нарушение техники безопасности при строительных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:55
2021-08-10T14:59
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий радаев
россия
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в здании саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных стало нарушение техники безопасности при строительных работах, заявил зампред правительства региона Роман Грибов.Сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило МЧС в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало. В 15.15 (14.15 мск) пожар потушили, его площадь составила 50 квадратных метров. Губернатор Валерий Радаев потребовал разобраться в причинах пожара и помочь в оперативном восстановлении объекта."Предварительно причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Четко сработала пожарная сигнализация. Стоит отметить слаженность действий пожарных и спасательных расчетов. Люди и животные не пострадали", - написал Грибов в своем Instagram.Он отметил, что горел утеплитель и обрешетка, из-за чего произошло задымление конструкций купола цирка.Саратовский цирк был основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто для масштабных реставрационных работ по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась в цирке 3 июля этого года.
https://ria.ru/20210626/saratov-1738725930.html
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Кадры горящего цирка в Саратове
Кадры горящего цирка в Саратове.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий радаев, россия
14:55 10.08.2021 (обновлено: 14:59 10.08.2021)
 
Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке

Власти Саратовской области: причиной пожара в цирке могли стать нарушения при строительных работах

© Фото : МЧС РоссииПожарные у здания цирка в Саратове, где произошло возгорание
Пожарные у здания цирка в Саратове, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : МЧС России
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в здании саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных стало нарушение техники безопасности при строительных работах, заявил зампред правительства региона Роман Грибов.
Сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило МЧС в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, также из него во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало. В 15.15 (14.15 мск) пожар потушили, его площадь составила 50 квадратных метров. Губернатор Валерий Радаев потребовал разобраться в причинах пожара и помочь в оперативном восстановлении объекта.
"Предварительно причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Четко сработала пожарная сигнализация. Стоит отметить слаженность действий пожарных и спасательных расчетов. Люди и животные не пострадали", - написал Грибов в своем Instagram.
Он отметил, что горел утеплитель и обрешетка, из-за чего произошло задымление конструкций купола цирка.
Саратовский цирк был основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто для масштабных реставрационных работ по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась в цирке 3 июля этого года.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 12:42
В Саратове загорелся цех с гречкой
 
ПроисшествияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий РадаевРоссия
 
 
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