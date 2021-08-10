https://ria.ru/20210810/tsirk-1745192841.html

В Саратове пожарные потушили купол цирка

В Саратове пожарные потушили купол цирка - РИА Новости, 10.08.2021

В Саратове пожарные потушили купол цирка

Пожарные потушили загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, заявила начальник пресс-службы регионального главка МЧС... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:47

2021-08-10T14:47

2021-08-10T14:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные потушили загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, заявила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС проинформировали, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало. В 14.58 (13.58 мск) пожар локализовали на площади 50 квадратных метров."В 15.15 (14.15 мск) - ликвидация пожара", - сказала Куличенкова журналистам.Как сообщил зампред правительства области Александр Соловьев, в результате пожара никто не пострадал. "Всех животных из здания цирка эвакуировали во двор цирка. Продолжается пролив конструкций. Люди и животные не пострадали. Ситуацию взял на личный контроль", - написал он в своем Instagram.

https://ria.ru/20210809/dtp-1744982050.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия