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В Саратове пожарные потушили купол цирка
В Саратове пожарные потушили купол цирка - РИА Новости, 10.08.2021
В Саратове пожарные потушили купол цирка
Пожарные потушили загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, заявила начальник пресс-службы регионального главка МЧС... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:47
2021-08-10T14:47
2021-08-10T14:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Пожарные потушили загоревшийся купол саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных, заявила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Ранее в главке МЧС проинформировали, что сообщение о загорании купола саратовского цирка поступило в 13.53 (12.53 мск). В пресс-службе МЧС РФ РИА Новости уточнили, что людей в здании нет, во внутренний двор эвакуированы 10 львов и 12 собак. Сведений о пострадавших не поступало. В 14.58 (13.58 мск) пожар локализовали на площади 50 квадратных метров."В 15.15 (14.15 мск) - ликвидация пожара", - сказала Куличенкова журналистам.Как сообщил зампред правительства области Александр Соловьев, в результате пожара никто не пострадал. "Всех животных из здания цирка эвакуировали во двор цирка. Продолжается пролив конструкций. Люди и животные не пострадали. Ситуацию взял на личный контроль", - написал он в своем Instagram.
https://ria.ru/20210809/dtp-1744982050.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:47 10.08.2021 (обновлено: 14:59 10.08.2021)
В Саратове пожарные потушили купол цирка
МЧС сообщило о тушении купола саратовского цирка имени братьев Никитиных