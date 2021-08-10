https://ria.ru/20210810/trutnev-1745267962.html
Трутнев поручил Минвостоку выделить средства пострадавшим регионам от ЧС
Трутнев поручил Минвостоку выделить средства пострадавшим регионам от ЧС - РИА Новости, 10.08.2021
Трутнев поручил Минвостоку выделить средства пострадавшим регионам от ЧС
Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ проработать вопрос о дополнительном выделении средств в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T22:17
2021-08-10T22:17
2021-08-10T22:17
юрий трутнев
дальний восток
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ проработать вопрос о дополнительном выделении средств в рамках "Единой субсидии" для регионов, пострадавших от паводков и пожаров, сообщает пресс-служба вице-премьера.Трутнев во вторник провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, на котором обсудил ситуацию с паводком и лесными пожарами в регионах ДФО."Минвостокразвития России поручено проработать вопрос о дополнительном выделении средств в рамках дальневосточной "Единой субсидии" для приобретения спецтехники для регионов, пострадавших от паводков и пожаров", - говорится в сообщении.
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юрий трутнев, дальний восток, россия, природные пожары в россии
Трутнев поручил Минвостоку выделить средства пострадавшим регионам от ЧС
Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минвостоку выделить дополнительные средства пострадавшим регионам