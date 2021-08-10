https://ria.ru/20210810/torgovlya-1745185229.html
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд - РИА Новости, 10.08.2021
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:09
2021-08-10T14:09
2021-08-10T14:09
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 10 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 26,6% и составил 30,443 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР – подскочил на 28,8%, до 31,453 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,1% годом ранее, пишут РИА Новости.
https://ria.ru/20210809/torgovlya-1745001645.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия