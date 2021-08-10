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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210810/torgovlya-1745185229.html
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд - РИА Новости, 10.08.2021
ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд
Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:09
2021-08-10T14:09
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 10 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 26,6% и составил 30,443 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР – подскочил на 28,8%, до 31,453 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,1% годом ранее, пишут РИА Новости.
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экономика, китай, россия
14:09 10.08.2021
 

ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В том числе экспорт из России в Китай вырос на 26,6% и составил 30,443 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР – подскочил на 28,8%, до 31,453 миллиарда долларов.
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 10:40Россия-Китай: Главное
Объем внешней торговли Китая за семь месяцев вырос на 24,5%
Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,1% годом ранее, пишут РИА Новости.
 
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