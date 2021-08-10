https://ria.ru/20210810/torgovlya-1745185229.html

ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд

ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд - РИА Новости, 10.08.2021

ФТС РФ: оборот торговли РФ-КНР в январе-июне вырос на 27,7%, до $61,9 млрд

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:09

2021-08-10T14:09

2021-08-10T14:09

россия-китай: главное

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китай

россия

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МОСКВА, 10 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-июне вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,896 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.В том числе экспорт из России в Китай вырос на 26,6% и составил 30,443 миллиарда долларов, импорт в Россию из КНР – подскочил на 28,8%, до 31,453 миллиарда долларов.Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,9% с 18,1% годом ранее, пишут РИА Новости.

https://ria.ru/20210809/torgovlya-1745001645.html

китай

россия

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2021

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экономика, китай, россия