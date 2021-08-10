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Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов - РИА Новости, 10.08.2021
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов
Российские власти могут запретить экспорт нефтепродуктов, если ситуация на топливном рынке ухудшится, заявил заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:26
2021-08-10T20:26
экономика
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские власти могут запретить экспорт нефтепродуктов, если ситуация на топливном рынке ухудшится, заявил заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он отметил, что руководство страны надеется на стабилизацию обстановки. Новак добавил, что сейчас наметился тренд на понижение биржевых цен.Он добавил, что нефтяные компании обязаны помочь нормализовать положение на рынке. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже.Помимо этого, он считает необходимым принять меры по донастройке биржевой торговли: в частности, право на продажу бензина может остаться только у производителей, а предельный рост в рамках торговой сессии могут ограничить.Накануне Новак ровел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по итогам встречи приняли решение не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на бензин. От подобных шагов среди прочего решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений нефтяников в увеличении предложения на бирже.Биржевые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, а с начала этого года они повысились на 20 процентов. Розничные цены также растут, но более медленно — примерно на три-пять процентов.Летом стоимость смеси углеводородов на бирже побила несколько исторических рекордов, и правительство начало обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж через биржу и соглашения с нефтяниками.Такая ситуация на отечественном рынке сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
https://ria.ru/20210720/neft-1741921166.html
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экономика, александр новак, цены на нефть, россия
20:26 10.08.2021
 
Новак рассказал, в каком случае Россия запретит экспорт нефтепродуктов

Вице-премьер Новак предложил временно запретить продажу топлива трейдерами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие в режиме видеоконференции в 14-й министерской встрече ОПЕК+ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские власти могут запретить экспорт нефтепродуктов, если ситуация на топливном рынке ухудшится, заявил заявил вице-премьер Александр Новак.
При этом он отметил, что руководство страны надеется на стабилизацию обстановки. Новак добавил, что сейчас наметился тренд на понижение биржевых цен.
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Он добавил, что нефтяные компании обязаны помочь нормализовать положение на рынке. В первую очередь этому будет способствовать равномерное увеличение предложения смесей углеводородов на бирже.
"Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12 процентов. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива", — добавил вице-премьер.
Помимо этого, он считает необходимым принять меры по донастройке биржевой торговли: в частности, право на продажу бензина может остаться только у производителей, а предельный рост в рамках торговой сессии могут ограничить.
Накануне Новак ровел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.
СМИ со ссылкой на источники сообщали, что по итогам встречи приняли решение не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на бензин. От подобных шагов среди прочего решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений нефтяников в увеличении предложения на бирже.
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Летом стоимость смеси углеводородов на бирже побила несколько исторических рекордов, и правительство начало обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на отечественном рынке сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом несколько нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.
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