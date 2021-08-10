Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210810/tigritsa-1745188175.html
Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию
Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию - РИА Новости, 10.08.2021
Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию
Тигрица перешла из России в Китай через Амур еще 9 апреля, а вернулась на родину только 29 июля. Во время азиатского турне за безопасностью Лазовки следили... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:23
2021-08-10T14:23
россия-китай: главное
китай
амур (река)
центр "амурский тигр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745187240_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_efac52cf7dbb7887a94738dbf7bc813d.jpg
россия кМОСКВА, 10 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Тигрица перешла из России в Китай через Амур еще 9 апреля, а вернулась на родину только 29 июля. Во время азиатского турне за безопасностью Лазовки следили китайские коллеги, которые были в постоянном контакте со специалистами Центра "Амурский тигр".Данные о передвижении хищницы поступают с GPS-ошейника, передаёт ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу "Амурского тигра".Причина продолжительного вояжа Лазовки в Поднебесную - тайна. На этот счёт у российских и китайских специалистов есть только теории. Достоверно же известно, что тигрица путешествовала, как минимум с одним тигренком, и успешно добывала себе пропитание в течение всего путешествия, правда не всегда диких животных.О высоких охотничьих навыках тигрицы говорят сформированные на территории Китая многочисленные "кластеры". Так специалисты называют скопление геолокационных точек с GPS-ошейника, которое свидетельствует о продолжительном пребывании зверя в одном месте. Хищница добыла пропитание и не отходит далеко от "трофея", пока не употребит его полностью. Наличие тигрёнка (или двух!) подтверждают следы, оставленные хищницей и её потомством на влажной земле, а также фотографии, полученные специалистами из Китая. Сейчас идёт обмен данными для всестороннего анализа.Стоит констатировать, что территории КНР в той местности пригодны для обитания амурского тигра и уровень охраны там на должном уровне, раз тигры вернулись живыми, предполагает портал trud-ost.ru.
https://ria.ru/20210712/kitay-1740886548.html
китай
амур (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745187240_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0201e2354d87bebe5a74f476cadd9c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, амур (река), центр "амурский тигр"
14:23 10.08.2021
 

Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию

© Фото : Zhang YingxiangТигрица Лазовка на территории Китая
Тигрица Лазовка на территории Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Zhang Yingxiang
Читать ria.ru в
россия кМОСКВА, 10 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Тигрица перешла из России в Китай через Амур еще 9 апреля, а вернулась на родину только 29 июля. Во время азиатского турне за безопасностью Лазовки следили китайские коллеги, которые были в постоянном контакте со специалистами Центра "Амурский тигр".
Данные о передвижении хищницы поступают с GPS-ошейника, передаёт ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу "Амурского тигра".
Причина продолжительного вояжа Лазовки в Поднебесную - тайна. На этот счёт у российских и китайских специалистов есть только теории. Достоверно же известно, что тигрица путешествовала, как минимум с одним тигренком, и успешно добывала себе пропитание в течение всего путешествия, правда не всегда диких животных.
О высоких охотничьих навыках тигрицы говорят сформированные на территории Китая многочисленные "кластеры". Так специалисты называют скопление геолокационных точек с GPS-ошейника, которое свидетельствует о продолжительном пребывании зверя в одном месте. Хищница добыла пропитание и не отходит далеко от "трофея", пока не употребит его полностью. Наличие тигрёнка (или двух!) подтверждают следы, оставленные хищницей и её потомством на влажной земле, а также фотографии, полученные специалистами из Китая. Сейчас идёт обмен данными для всестороннего анализа.
Стоит констатировать, что территории КНР в той местности пригодны для обитания амурского тигра и уровень охраны там на должном уровне, раз тигры вернулись живыми, предполагает портал trud-ost.ru.
Большие панды - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 11:53Россия-Китай: Главное
Китай продолжит охранять популяцию больших панд
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАмур (река)Центр "Амурский тигр"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25На танкере у сирийского порта Латакия прогремел взрыв
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
Лента новостейМолния