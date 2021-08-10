https://ria.ru/20210810/tigritsa-1745188175.html

Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию

Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию - РИА Новости, 10.08.2021

Тигрица Лазовка вернулась из Китая в Россию

Тигрица перешла из России в Китай через Амур еще 9 апреля, а вернулась на родину только 29 июля. Во время азиатского турне за безопасностью Лазовки следили... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:23

2021-08-10T14:23

2021-08-10T14:23

россия-китай: главное

китай

амур (река)

центр "амурский тигр"

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россия кМОСКВА, 10 авг — Проект "Россия-Китай: Главное". Тигрица перешла из России в Китай через Амур еще 9 апреля, а вернулась на родину только 29 июля. Во время азиатского турне за безопасностью Лазовки следили китайские коллеги, которые были в постоянном контакте со специалистами Центра "Амурский тигр".Данные о передвижении хищницы поступают с GPS-ошейника, передаёт ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу "Амурского тигра".Причина продолжительного вояжа Лазовки в Поднебесную - тайна. На этот счёт у российских и китайских специалистов есть только теории. Достоверно же известно, что тигрица путешествовала, как минимум с одним тигренком, и успешно добывала себе пропитание в течение всего путешествия, правда не всегда диких животных.О высоких охотничьих навыках тигрицы говорят сформированные на территории Китая многочисленные "кластеры". Так специалисты называют скопление геолокационных точек с GPS-ошейника, которое свидетельствует о продолжительном пребывании зверя в одном месте. Хищница добыла пропитание и не отходит далеко от "трофея", пока не употребит его полностью. Наличие тигрёнка (или двух!) подтверждают следы, оставленные хищницей и её потомством на влажной земле, а также фотографии, полученные специалистами из Китая. Сейчас идёт обмен данными для всестороннего анализа.Стоит констатировать, что территории КНР в той местности пригодны для обитания амурского тигра и уровень охраны там на должном уровне, раз тигры вернулись живыми, предполагает портал trud-ost.ru.

https://ria.ru/20210712/kitay-1740886548.html

китай

амур (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, амур (река), центр "амурский тигр"