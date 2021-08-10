https://ria.ru/20210810/teatr-1745188389.html

Онлайн-конференция о фестивале семейных любительских театров

Онлайн-конференция о фестивале семейных любительских театров - РИА Новости, 10.08.2021

Онлайн-конференция о фестивале семейных любительских театров

РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:24

2021-08-10T14:24

2021-08-10T14:24

анонсы

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16 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Театр как действенный способ решения внутрисемейных задач способами культуры и искусства. Роль театра в семейном воспитании". Мероприятие посвящено VII Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".Задать вопросУчастники:- председатель жюри VII Всероссийского фестиваля семейных любительских театров, народный артист России Иван АГАПОВ;- ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, народный художник России Сергей АНДРИЯКА;- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;- народный артист России, член Союза писателей России Николай БУРЛЯЕВ;- исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ;- художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО.Фестиваль, в котором примут участие театральные семейные любительские коллективы из 15-ти регионов России, состоится в Москве 23–25 октября. Семейный любительский театр – одна из форм истинно народного искусства – является источником положительных эмоций в процессе сотворчества.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы