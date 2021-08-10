https://ria.ru/20210810/svarschik-1745239932.html

Лучший сварщик страны живет в Липецкой области

Лучший сварщик страны живет в Липецкой области - РИА Новости, 10.08.2021

Лучший сварщик страны живет в Липецкой области

Житель Липецкой области Павел Гладких стал победителем Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер – 2021" среди сварщиков и получил... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:37

2021-08-10T17:37

2021-08-10T17:37

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Житель Липецкой области Павел Гладких стал победителем Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер – 2021" среди сварщиков и получил нагрудный знак "Лучший по профессии", а также диплом и денежный приз, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что высокая оценка конкурсного жюри, которую получил липчанин – это хороший показатель подготовки рабочих кадров в области и пример для молодых специалистов."Рабочие профессии сегодня востребованы. Мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов" - прокомментировал Артамонов.Лучший сварщик страны работает ООО "Ремэнергомет-Л", а начинал свою карьеру Павел Гладких в должности маляра на строительстве доменной печи "Россиянка" одиннадцать лет назад. Там же освоил профессию монтажника и сварщика. На данный момент Павел владеет всеми видами сварки, но останавливаться на достигнутом не собирается.Конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" проводится с 2010 года по инициативе Национального объединения строителей для популяризации в России рабочих и инженерных профессий. Ранее лучшим сварщиком страны уже становился липчанин Роман Горлов.

https://ria.ru/20210802/natsproekt-1743972949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, игорь артамонов