https://ria.ru/20210810/svarschik-1745239932.html
Лучший сварщик страны живет в Липецкой области
Лучший сварщик страны живет в Липецкой области - РИА Новости, 10.08.2021
Лучший сварщик страны живет в Липецкой области
Житель Липецкой области Павел Гладких стал победителем Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер – 2021" среди сварщиков и получил... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:37
2021-08-10T17:37
2021-08-10T17:37
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Житель Липецкой области Павел Гладких стал победителем Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер – 2021" среди сварщиков и получил нагрудный знак "Лучший по профессии", а также диплом и денежный приз, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что высокая оценка конкурсного жюри, которую получил липчанин – это хороший показатель подготовки рабочих кадров в области и пример для молодых специалистов."Рабочие профессии сегодня востребованы. Мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов" - прокомментировал Артамонов.Лучший сварщик страны работает ООО "Ремэнергомет-Л", а начинал свою карьеру Павел Гладких в должности маляра на строительстве доменной печи "Россиянка" одиннадцать лет назад. Там же освоил профессию монтажника и сварщика. На данный момент Павел владеет всеми видами сварки, но останавливаться на достигнутом не собирается.Конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" проводится с 2010 года по инициативе Национального объединения строителей для популяризации в России рабочих и инженерных профессий. Ранее лучшим сварщиком страны уже становился липчанин Роман Горлов.
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РИА Новости
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общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости
. Житель Липецкой области Павел Гладких стал победителем Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер – 2021" среди сварщиков и получил нагрудный знак "Лучший по профессии", а также диплом и денежный приз, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
Он отметил, что высокая оценка конкурсного жюри, которую получил липчанин – это хороший показатель подготовки рабочих кадров в области и пример для молодых специалистов.
"Рабочие профессии сегодня востребованы. Мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов" - прокомментировал Артамонов.
Лучший сварщик страны работает ООО "Ремэнергомет-Л", а начинал свою карьеру Павел Гладких в должности маляра на строительстве доменной печи "Россиянка" одиннадцать лет назад. Там же освоил профессию монтажника и сварщика. На данный момент Павел владеет всеми видами сварки, но останавливаться на достигнутом не собирается.
"Есть такая черта – мне всё интересно. За что бы я ни взялся, всё получается. Дома потихоньку осваиваю металлообработку, сейчас расширяю мастерскую, где будут стоять все купленные станки – токарный, фрезерный, заточной, строгальный и другие", – поделился Гладких.
Конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" проводится с 2010 года по инициативе Национального объединения строителей для популяризации в России рабочих и инженерных профессий. Ранее лучшим сварщиком страны уже становился липчанин Роман Горлов.