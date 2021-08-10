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В Екатеринбурге сняли с выборов в Госдуму судимого бизнесмена Капчука
В Екатеринбурге сняли с выборов в Госдуму судимого бизнесмена Капчука - РИА Новости, 10.08.2021
В Екатеринбурге сняли с выборов в Госдуму судимого бизнесмена Капчука
Свердловский областной суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка", который вернулся в Россию в 2018 году... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:41
2021-08-10T16:41
2021-08-10T16:41
политика
екатеринбург
свердловская область
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свердловский областной суд
выборы в государственную думу
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Сергея Капчука из так называемого "лондонского списка", который вернулся в Россию в 2018 году после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.Капчук планировал пойти в Госдуму от Березовского городского округа Свердловской области."Иск был удовлетворен. Иск подавала Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу подтвердить информацию о снятии Капчука с выборов.Там уточнили, что причиной снятия бизнесмена с выборов стало наличие у него судимости.В 2019 году Свердловский избирком также отказал Капчуку в регистрации на выборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область), так как с момента погашения его судимости прошло менее 10 лет."Лондонский список" – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. В июле аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова прекратил процесс возвращения предпринимателей из "лондонского списка" из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что их не заключат под стражу.
https://ria.ru/20210809/vybory-1745051192.html
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политика, екатеринбург, свердловская область, госдума рф, свердловский областной суд, выборы в государственную думу, россия
В Екатеринбурге сняли с выборов в Госдуму судимого бизнесмена Капчука
Свердловский облсуд снял с выборов в Госдуму бизнесмена Сергея Капчука из "лондонского списка"