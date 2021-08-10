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Туризм
https://ria.ru/20210810/sochi-1745208594.html
В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста
В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста - РИА Новости, 10.08.2021
В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста
В Сочи четвертый день продолжаются поиски туриста из Челябинска, пропавшего 2 августа в районе Кавказского заповедника, причем в понедельник было обследовано 40 РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:10
2021-08-10T17:10
туризм
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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туризм
россия
происшествия
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СОЧИ, 10 авг – РИА Новости. В Сочи четвертый день продолжаются поиски туриста из Челябинска, пропавшего 2 августа в районе Кавказского заповедника, причем в понедельник было обследовано 40 квадратных километров, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Южного поисково-спасательного отряда."Пока не нашли. Сегодня будем там же искать, но другими тропами. И в планах обследовать все ледники", – сказала собеседница агентства.Как сообщал спасотряд, 30-летний турист из Челябинска отправился на прогулку по Кавказскому заповеднику 2 августа, после чего перестал выходить на связь, так и не вернувшись в отель. Предположительно, он пропал в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный". В воскресенье, 8 августа, нашли палатку с вещами мужчины.К работе привлечены более 20 человек Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического центра МЧС России.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм, россия, происшествия, челябинск
17:10 10.08.2021
 
В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста

Поиски пропавшего в горах Сочи челябинского туриста идут четвертый день

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОрел, парящий над просторами Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Орел, парящий над просторами Северного отдела Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 10 авг – РИА Новости. В Сочи четвертый день продолжаются поиски туриста из Челябинска, пропавшего 2 августа в районе Кавказского заповедника, причем в понедельник было обследовано 40 квадратных километров, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Южного поисково-спасательного отряда.
"Пока не нашли. Сегодня будем там же искать, но другими тропами. И в планах обследовать все ледники", – сказала собеседница агентства.
Как сообщал спасотряд, 30-летний турист из Челябинска отправился на прогулку по Кавказскому заповеднику 2 августа, после чего перестал выходить на связь, так и не вернувшись в отель. Предположительно, он пропал в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный". В воскресенье, 8 августа, нашли палатку с вещами мужчины.
К работе привлечены более 20 человек Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического центра МЧС России.
Склоны гор главного Кавказского хребта - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 23:15Туризм
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ТуризмСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыТуризмРоссияПроисшествияЧелябинск
 
 
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