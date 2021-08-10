https://ria.ru/20210810/sochi-1745208594.html

В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста

В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста - РИА Новости, 10.08.2021

В горах Сочи четвертый день не могут найти пропавшего туриста

В Сочи четвертый день продолжаются поиски туриста из Челябинска, пропавшего 2 августа в районе Кавказского заповедника, причем в понедельник было обследовано 40 РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:10

2021-08-10T17:10

2021-08-10T17:10

туризм

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 10 авг – РИА Новости. В Сочи четвертый день продолжаются поиски туриста из Челябинска, пропавшего 2 августа в районе Кавказского заповедника, причем в понедельник было обследовано 40 квадратных километров, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Южного поисково-спасательного отряда."Пока не нашли. Сегодня будем там же искать, но другими тропами. И в планах обследовать все ледники", – сказала собеседница агентства.Как сообщал спасотряд, 30-летний турист из Челябинска отправился на прогулку по Кавказскому заповеднику 2 августа, после чего перестал выходить на связь, так и не вернувшись в отель. Предположительно, он пропал в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный". В воскресенье, 8 августа, нашли палатку с вещами мужчины.К работе привлечены более 20 человек Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также специалисты "Кубань-спас" и Южного конно-кинологического центра МЧС России.

https://ria.ru/20210809/turist-1745123130.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, туризм, россия, происшествия, челябинск