11:25 10.08.2021 (обновлено: 11:49 10.08.2021)
Белгородская область получила 17 новых автомобилей скорой помощи
Глава Белгородской области Гладков вручил медработникам ключи от 17 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиБелгородская область получила 17 новых автомобилей скорой помощи
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вручил медработникам ключи от 17 новых автомобилей скорой помощи, сообщает во вторник облправительство.
"Сегодня автопарк наших станций "скорой помощи" пополнился на 17 новых машин. Еще 24 машины поступят в регион до конца года. Проблем с оснащением служб Скорой помощи у нас нет. Огромное спасибо вам за спасённые жизни, за ваш профессионализм", - сказал Гладков.
Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. В машинах установлены дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, устройства, позволяющие в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационные комплекты для взрослых и детей, аппараты ЭКГ с возможностью передачи полученных показаний в электронном виде специалистам кардиоцентра. Как отмечают власти, новое оборудование позволяет определить диагноз пациента и начать его лечение уже в пути следования в стационар.
Также все поступившие автомобили оборудованы кондиционерами, автономными отопителями и камерами наблюдения, передающими сигнал на монитор, размещенный в кабине водителя.