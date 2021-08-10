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Константин Шестаков: кампус ДВФУ и набережная станут чистой зоной в дни ВЭФ

Константин Шестаков: кампус ДВФУ и набережная станут чистой зоной в дни ВЭФ - РИА Новости, 10.08.2021

Константин Шестаков: кампус ДВФУ и набережная станут чистой зоной в дни ВЭФ

Владивосток готовится в сентябре принять Восточный экономический форум – второе после объявления пандемии крупное международное мероприятие в России, которое... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:00

2021-08-10T10:00

2021-08-10T10:08

интервью

дальневосточный федеральный университет

константин шестаков

россия

восточный экономический форум — 2021

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Владивосток готовится в сентябре принять Восточный экономический форум – второе после объявления пандемии крупное международное мероприятие в России, которое пройдет в очном формате. О том, как будет обеспечена безопасность гостей, и станет ли кампус ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет – ред.) в дни форума чистой санитарной зоной, а также как город готовится к зимнему сезону после прошлогоднего снежного циклона, и почему Владивосток как курорт уже популярнее, чем Сочи, рассказал в интервью РИА Новости мэр города Константин Шестаков.– Константин Владимирович, вы возглавили администрацию города несколько месяцев назад. Какие основные проблемы успели увидеть, какие задачи нужно решать приоритетно? Какие проблемы уже удалось решить? Как опыт работы в должности зампреда правительства Приморья помогает в новой должности?– С момента трудоустройства в администрацию города прошло чуть больше двух месяцев. Мой первый рабочий день начался с уборки города и ремонта дорог. И эта проблема все еще остается одной из основных. Мы почти справились с последствиями ледяного дождя, но пока далеки от идеала по городской чистоте.Лето – традиционное время на подготовку городских систем к зиме, а образовательных организаций – к новому учебному году. Благодаря поддержке правительства края мы получили финансовую поддержку и часть средств направили на подготовку школ, на ремонт тепловых сетей.– В ноябре 2020 года в Приморье прошел снежный циклон, в результате множество жителей, в том числе Владивостока, оставались без света, тепла и воды. На какой стадии сейчас работа по организации бесперебойного энергоснабжения во Владивостоке, в том числе на островах Рейнеке и Русском?– На Русском модернизация электросетей ведется в данный момент. Там будет закольцована подача электроэнергии. Такой способ позволяет при сбоях на одной подстанции или линии незамедлительно перераспределять нагрузку на другие, без неудобств для жителей. Эти работы ведут специалисты "Оборонэнерго" и к началу отопительного сезона берутся выполнить их на 70%. Что касается Рейнеке. Там проживают 19 человек, и все жилые дома подключены к электричеству. Кроме того, на острове насчитывается более 90 летних домиков. Этой весной специалисты "Владивостокского предприятия электрических сетей" провели капитальный ремонт кабельной линии и подключили к электроснабжению и дачные домики.По поводу тепла и воды – в данный момент управлением (администрации города – ред.) по вопросам ТЭК проводится мониторинг имеющихся дизель-генераторов и запланированы тренировки совместно со всеми ресурсоснабжающими организациями. Все ресурсники провели анализ после ледяного дождя и обеспечили резерв мощностей.– После ледяного циклона и закрытия моста на остров Русский остро встал вопрос отсутствия паромов для морского сообщения с островами. Будет ли закупаться морской транспорт для этих целей?– Да, мы понимаем, что городу необходим многоцелевой пассажирский паром, способный перевозить автомобили, специальную технику, грузы и пассажиров. Есть потребность в транспорте на воздушной подушке вместимостью до 50 мест, специализированной грузопассажирской барже. Приобретение требует порядка одного миллиарда рублей. В настоящее время прорабатываются варианты и механизмы. Безусловно, будет необходима поддержка правительства Приморского края.Параллельно проводим мероприятия по восстановлению наших причальных сооружений. В настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы по причалу на острове Попова – проект проходит государственную экспертизу. В следующем году приступаем к аналогичным работам по острову Рейнеке и полуострову Песчаный.– Начата ли уже подготовка города к зимнему сезону? Будет ли закупаться дополнительная снегоуборочная техника? Что сделано и будет сделано по линии городских властей, чтобы ситуация прошлого года не повторилась?– Работа по подготовке к зиме началась в июне. Все гидравлические испытания и отключения воды – это как раз важный этап подготовки к зимнему отопительному периоду. Сети города давно не обновлялись, износ, по оценке, превышает 75%, а значит, нам нужно в теплое время выполнить ремонты, чтобы снизить вероятность порывов зимой.Готовим и технику к уборке от снега. Основной исполнитель – наше дорожное предприятие "Содержание городских территорий" и при необходимости подрядные организации. Опыт такой у города есть, нам предстоит его усилить и выстроить эту работу. Новую технику закупали в прошлом и позапрошлом годах. Сейчас проверяем все оборудование и технику для зимней уборки. Какую-то предстоит отремонтировать, какая-то находится в рабочем состоянии и сейчас переоборудована под летний цикл уборки. Готовим закупки песка и реагентов для обработки дорог. Думаю, в зиму войдем максимально подготовленными.– Как город готовится к проведению Восточного экономического форума? Сколько уже средств направлено из городского бюджета? Сколько денег город получил от Минвостокразвития и от края? Сколько еще ожидается? Достаточно ли этих средств?– Мы готовим город, как каждый хозяин готовится к приему гостей: убираемся, ремонтируемся, готовим материалы для обсуждения с высокими гостями. Планируем презентовать программу развития города. Четко понимаю, что Владивосток нуждается в большом объеме инвестиций в различные виды инфраструктуры: детские сады и школы, транспорт и дороги, спортивные центры и учреждения культуры, общественные пространства. Площадка ВЭФ позволит нам рассказать о своих планах, попросить содействия от федеральных органов власти, может, даже найти бизнес-партнеров.По решению вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева Минвостокразвития выделило городу 647 миллионов рублей на ряд направлений. Это ремонт улично-дорожной сети: работы ведутся в разных районах города, к примеру, возле Океанариума появится асфальтированная парковка, это ремонт дороги на острове Русский – начата подготовка дороги к ремонтным работам. Это приобретение коммунальной техники, ремонт фасадов многоквартирных жилых домов – большинство домов уже ремонтируются, строительство объектов наружного освещения 100 дворовых территорий, строительство велосипедных и беговых дорожек на острове Русский – в текущем году первые 1,5 километра будут открыты для движения велосипедов. Это также благоустройство и текущий ремонт набережной ДВФУ – идут работы по ремонту покрытия, ливневой канализации, обустройству зеленой зоны кампуса. Все работы будут завершены к концу августа. Это обустройство пирсов в Спортивной Гавани – два пирса напротив спорткомплекса "Олимпиец" уже давно требуют ремонта. Также это благоустройство площади Борцов Революции. Благодаря поддержке Сбербанка России на центральной площади города появится фонтан, а с помощью выделенных средств мы проведем работы по обновлению асфальтового покрытия и украсим площадь. Кроме того, это приобретение техники и оборудования для организации лыжной трассы.Дополнительно за счет средств городского и краевого бюджетов будут обновлены подпорные стены, на ряде из них уже начали появляться панно, представляющие дальневосточные города. Моем и чистим набережную и улицу Фокина. На основе этого опыта решим, как содержать скверы и другие общественные пространства.– Какие работы сейчас ведутся на острове Русский? Готовы ли будут центральные улицы Владивостока к приему и проезду высоких гостей? Какой объем дорог будет отремонтирован в городе перед ВЭФ? Когда планируется заасфальтировать дороги на острове Русский?– На Русском – на Университетской набережной – идут ремонтные работы: перекладка брусчатки, ремонт мостов, ремонт пирса, благоустройство ландшафтно-парковой зоны. Активно ведутся работы по гостевому маршруту, начали уже ремонтировать Семеновскую и Пограничную.Как уже говорил, в планах на этот год – асфальтирование участка дороги на Русском до Ворошиловской батареи. Это, безусловно, мало, но это только начало. Будем заявляться на дополнительное финансирование на следующий год.– Готовы ли власти города обеспечить санитарную безопасность по дополнительным стандартам для участников форума? Есть ли уже понимание, как будет организовано тестирование для участников форума? Будет ли территория ДВФУ в дни форума чистой санитарной зоной, в которую не допустят посторонних?– Со своей стороны мы обеспечим все необходимые меры. Наши сотрудники, участвующие в подготовке форума, прошли вакцинацию, для допуска на территорию будут сдавать тесты. По информации организаторов, на время работы ВЭФ территория кампуса и набережной будут открыты только для участников и персонала, обеспечивающего его работу.– Какой сейчас статус у проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД)?– Во Владивостоке принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) до 2036 года, в которой рассчитаны и различные сценарии строительства ВКАД. Однако решение можно будет обсуждать только после подготовки финансово-экономического обоснования, подготовкой которого заняты коллеги из Минтранса края.– В прошлом году Международный фестиваль V-ROX, который организует лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, прошел в режиме онлайн. В каком формате фестиваль может пройти в этом году?– Планировалось, что в этом году Международный фестиваль V-ROX пройдет во Владивостоке в своем обычном очном формате. Однако на данный момент организаторы сообщили, что фестиваля в 2021 году, к сожалению, не будет. Ситуация с пандемией все еще остается нестабильной, а международные границы – закрытыми.– Несмотря на то, что границы постепенно открываются, многие жители РФ в этом году снова проводят отпуск в родной стране. Почувствовал ли Владивосток рост интереса туристов? Справляется ли городская инфраструктура с притоком туристов? И что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы Владивосток стал таким же популярным, как Сочи?– А мы и так популярнее, чем Сочи. Просто наши туристы сегодня – это дальневосточники и гости из Азии. Для многих москвичей все-таки далековато лететь. Наша задача для привлечения туристов – организовать событийные мероприятия: ВЭФ – деловой туризм, День тигра, фестиваль "Мариинский", марафоны "Мосты Владивостока" и Icerun, Тур де Папенберг, а еще наше преимущество – кухня. Невероятные сочетания разных стилей и продуктов тоже привлекают людей. Кроме того, во Владивостоке есть целый ряд крупных привлекательных объектов туристического показа: океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, музеи, объекты Владивостокской крепости, исторический центр. Хотим восстановить исторический облик Миллионки. Такого района в других городах страны нет, она точно будет интересна и нашим туристам, и иностранным.– Как на новом посту вы планируете выстраивать международное сотрудничество города, планируете в ближайшее время встречи с генконсулами? Может, уже с кем-то встретились?– Да, уже встречался с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в России господином Гезой Андреасом фон Гайром, (послом Франции в России – ред.) господином Пьером Леви. Прощальный визит нанес генеральный консул Японии в городе Владивостоке господин Накамура Коитиро. При участии генерального консульства Японии и АНО "Японский центр в городе Владивостоке" было реализовано множество гуманитарных и экономических проектов.Традиционно насыщенным на международные встречи будет начало сентября, когда Владивосток будет принимать гостей ВЭФ. Уже сейчас поступают запросы на организацию переговоров в рамках форума и на его полях.

https://ria.ru/20210806/vystavka-1744648793.html

https://ria.ru/20210630/dorogi-1739164688.html

https://ria.ru/20210804/forum-1744355580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, дальневосточный федеральный университет, константин шестаков, россия, восточный экономический форум — 2021