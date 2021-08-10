https://ria.ru/20210810/sevastopol-1745243584.html
Жительница Севастополя мясорубкой разбила стекла машины соседа
Жительница Севастополя мясорубкой разбила стекла машины соседа - РИА Новости, 10.08.2021
Жительница Севастополя мясорубкой разбила стекла машины соседа
Полиция Севастополя задержала жительницу города, которая в результате конфликта с соседом выбила мясорубкой стекла в его автомобиле. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:02
2021-08-10T18:02
2021-08-10T18:02
происшествия
севастополь
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Полиция Севастополя задержала жительницу города, которая в результате конфликта с соседом выбила мясорубкой стекла в его автомобиле.По данным городского управления МВД, причиной внезапно вспыхнувшего конфликта между хозяйкой частного домовладения и 52-летним автолюбителем стало место парковки, которое не устраивало женщину. Она потребовала, чтобы мужчина убрал свой транспорт с соседнего заброшенного участка, но получила отказ."Получив отказ, она, вооружившись мясорубкой, разбила все стёкла на его автомобиле, причинив тем самым материальный ущерб на 8 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Полицейские задержали женщину, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ей грозит до 2 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210711/kirov-1740801998.html
https://ria.ru/20210312/politsiya-1600985515.html
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происшествия, севастополь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Жительница Севастополя мясорубкой разбила стекла машины соседа
В Севастополе задержали женщину, разбившую мясорубкой стекла автомобиля соседа