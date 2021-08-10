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Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против санкций Запада
Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против санкций Запада - РИА Новости, 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против санкций Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций, который предприняли... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:07
2021-08-10T19:07
в мире
сша
белоруссия
канада
великобритания
александр лукашенко
санкции
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций, который предприняли страны Запада в отношении республики, сообщила во вторник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - приводит слова пресс-секретаря агентство Белта.В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер.
https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html
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в мире, сша, белоруссия, канада, великобритания, александр лукашенко, санкции
19:07 10.08.2021
 
Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против санкций Запада

Президент Белоруссии Лукашенко поручил правительству выработать меры против новых санкций Запада

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций, который предприняли страны Запада в отношении республики, сообщила во вторник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - приводит слова пресс-секретаря агентство Белта.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 12:48
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 16:58В мире
МИД Белоруссии увидел "холодный расчет" в новых санкциях Запада
 
В миреСШАБелоруссияКанадаВеликобританияАлександр ЛукашенкоСанкции
 
 
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