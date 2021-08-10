Лукашенко поручил выработать дополнительные меры против санкций Запада
Президент Белоруссии Лукашенко поручил правительству выработать меры против новых санкций Запада
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций, который предприняли страны Запада в отношении республики, сообщила во вторник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", - приводит слова пресс-секретаря агентство Белта.
В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер.