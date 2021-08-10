https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745197599.html

В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады

В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады - РИА Новости, 10.08.2021

В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады

Белоруссия проведет тщательную оценку принятых накануне США, Великобританией и Канадой санкций и примет адекватные ответные меры, сообщил во вторник МИД... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:22

2021-08-10T15:22

2021-08-10T16:08

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Белоруссия проведет тщательную оценку принятых накануне США, Великобританией и Канадой санкций и примет адекватные ответные меры, сообщил во вторник МИД республики."Министерство иностранных дел решительно осуждает принятые Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь", - говорится в комментарии министерства на его сайте.В ведомстве отметили, что "белорусская сторона проведет тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против нашей страны и примет адекватные ответные меры"."Министерство иностранных дел подчеркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения", - говорится в комментарии.В МИД Белоруссии заявили, что принятием новых санкций США, Великобритания и Канада "в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение международным правом, собственными международными и двусторонними обязательствами, обнажили истинные цели своей политики в отношении Беларуси"."Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа. Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, – это смена власти в Беларуси", - подчеркивается в комментарии.Как заявили в министерстве, "в ход идет весь арсенал методов "холодной войны" в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях, вплоть до финансово-экономического удушения государства"."Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ. Министерство иностранных дел напоминает, что именно США и Великобритания были подписантами Будапештского меморандума 1994 года, взяв на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Беларусь прав, присущих ее суверенитету", - констатировали в МИД.В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они касаются ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

https://ria.ru/20210810/granitsa-1745170084.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/latviya-1745200300.html

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в мире, сша, белоруссия, канада, великобритания