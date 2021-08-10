https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html

Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии

Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2021

Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии

Санкции против Минска создают определенные сложности, но не приводят к результатам, которых хотели бы достичь на Западе, считает аналитик Белорусского института РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:48

2021-08-10T12:48

2021-08-10T12:48

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Санкции против Минска создают определенные сложности, но не приводят к результатам, которых хотели бы достичь на Западе, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов."Введение новых санкций со стороны коллективного Запада, в первую очередь, надо рассматривать как продолжение политики США, Евросоюза по удушению – финансовому, экономическому – Республики Беларусь. Мы видим, что в список включены персоналии и отдельные юридические лица. По мнению западных политтехнологов, данная мера позволит, с одной стороны, снизить темпы экономического роста, с другой стороны – якобы сформировать некий негативный фон, негативное отношение к белорусским властям. Мы на протяжении последнего года четко видим, что санкции как таковые создают определенные сложности, но не приводят к тем результатам, которых хотели бы достигнуть наши оппоненты. В первую очередь, это разрушение экономики и разрушение финансов", - сказал Авдонин РИА Новости во вторник.При этом собеседник агентства отметил, что "против коллективного Запада выступает не только одна Беларусь, есть также ее союзники, партнеры, братские государства, которые поддерживают республику и дают возможность исключить негативное воздействие данных санкций на экономические и финансовые процессы".Авдонин также полагает, что расширенные накануне странами Запада санкции еще не финальные, они будут ужесточаться.Ранее Евросоюз поэтапно ввел персональные ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко, представителей руководства и крупного бизнеса страны, ведущих компаний и секторов экономики.

https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745104774.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210809/slutskiy-1745113807.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко