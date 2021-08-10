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https://ria.ru/20210810/sanktsii-1745171269.html
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2021
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии
Санкции против Минска создают определенные сложности, но не приводят к результатам, которых хотели бы достичь на Западе, считает аналитик Белорусского института РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:48
2021-08-10T12:48
в мире
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Санкции против Минска создают определенные сложности, но не приводят к результатам, которых хотели бы достичь на Западе, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов."Введение новых санкций со стороны коллективного Запада, в первую очередь, надо рассматривать как продолжение политики США, Евросоюза по удушению – финансовому, экономическому – Республики Беларусь. Мы видим, что в список включены персоналии и отдельные юридические лица. По мнению западных политтехнологов, данная мера позволит, с одной стороны, снизить темпы экономического роста, с другой стороны – якобы сформировать некий негативный фон, негативное отношение к белорусским властям. Мы на протяжении последнего года четко видим, что санкции как таковые создают определенные сложности, но не приводят к тем результатам, которых хотели бы достигнуть наши оппоненты. В первую очередь, это разрушение экономики и разрушение финансов", - сказал Авдонин РИА Новости во вторник.При этом собеседник агентства отметил, что "против коллективного Запада выступает не только одна Беларусь, есть также ее союзники, партнеры, братские государства, которые поддерживают республику и дают возможность исключить негативное воздействие данных санкций на экономические и финансовые процессы".Авдонин также полагает, что расширенные накануне странами Запада санкции еще не финальные, они будут ужесточаться.Ранее Евросоюз поэтапно ввел персональные ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко, представителей руководства и крупного бизнеса страны, ведущих компаний и секторов экономики.
https://ria.ru/20210809/sanktsii-1745104774.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/slutskiy-1745113807.html
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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко
12:48 10.08.2021
 
Эксперт оценил эффективность санкций Запада против Белоруссии

Аналитик Авдонин: санкции против Минска создают сложности, но не дают желаемых Западом результатов

© Fotolia / HappyAlexГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Fotolia / HappyAlex
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Санкции против Минска создают определенные сложности, но не приводят к результатам, которых хотели бы достичь на Западе, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
В понедельник, 9 августа, США ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. Среди них, в частности, фигурируют Национальный олимпийский комитет Белоруссии, а также Следственный комитет республики. Новый пакет санкций включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов страны. Канада также ввела новые санкции против Белоруссии в ответ на "нарушения прав человека", они коснутся ключевых секторов белорусской экономики, включая кредитное финансирование, нефтепродукты и калийную продукцию, заявило канадское правительство. Новые санкции Британии запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Введение новых санкций со стороны коллективного Запада, в первую очередь, надо рассматривать как продолжение политики США, Евросоюза по удушению – финансовому, экономическому – Республики Беларусь. Мы видим, что в список включены персоналии и отдельные юридические лица. По мнению западных политтехнологов, данная мера позволит, с одной стороны, снизить темпы экономического роста, с другой стороны – якобы сформировать некий негативный фон, негативное отношение к белорусским властям. Мы на протяжении последнего года четко видим, что санкции как таковые создают определенные сложности, но не приводят к тем результатам, которых хотели бы достигнуть наши оппоненты. В первую очередь, это разрушение экономики и разрушение финансов", - сказал Авдонин РИА Новости во вторник.
При этом собеседник агентства отметил, что "против коллективного Запада выступает не только одна Беларусь, есть также ее союзники, партнеры, братские государства, которые поддерживают республику и дают возможность исключить негативное воздействие данных санкций на экономические и финансовые процессы".
"Вчера на "Большом разговоре" глава государства четко сказал, что санкции – это однозначно возможность для нас, чтобы изменяться, перестраиваться. Но мы ни в коем случае не ориентированы на какие-то негативные моменты и эскалацию ситуации. Да, вы вводите санкции, но… это не дает нам право опускать руки и не работать. Наоборот – надо искать новые рынки сбыта, новые механизмы по оплате и переводу денег за товары, услуги и тем самым продолжать работать в новых реалиях", - сказал аналитик.
Авдонин также полагает, что расширенные накануне странами Запада санкции еще не финальные, они будут ужесточаться.
Ранее Евросоюз поэтапно ввел персональные ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко, представителей руководства и крупного бизнеса страны, ведущих компаний и секторов экономики.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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В миреСШАБелоруссияЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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