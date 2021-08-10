https://ria.ru/20210810/rozysk-1745197448.html

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров - РИА Новости, 10.08.2021

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей из-за обстрелов... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:16

2021-08-10T15:16

2021-08-10T15:16

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

генеральная прокуратура лнр

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей из-за обстрелов территории ЛНР, заявила во вторник журналистам представитель ведомства Инна Семенова.Ранее генпрокуратура объявила в розыск командиров шести бригад украинских силовиков."В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", статьей 440 "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск", - сообщила официальный представитель ведомства.По словам Семеновой, в отношении данных украинских силовиков суд ЛНР заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она уточнила, что всего генпрокуратура задокументировала около 1,3 тысячи обстрелов территорий республики со стороны украинских силовиков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210810/zakhoroneniya-1745174828.html

https://ria.ru/20210807/provokatsiya-1744851235.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, генеральная прокуратура лнр, ситуация в днр и лнр