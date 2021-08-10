Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/rozysk-1745197448.html
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров - РИА Новости, 10.08.2021
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей из-за обстрелов... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:16
2021-08-10T15:16
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
генеральная прокуратура лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425985_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_eb88de880b2f964a6b28ddf8468fb348.jpg
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей из-за обстрелов территории ЛНР, заявила во вторник журналистам представитель ведомства Инна Семенова.Ранее генпрокуратура объявила в розыск командиров шести бригад украинских силовиков."В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", статьей 440 "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск", - сообщила официальный представитель ведомства.По словам Семеновой, в отношении данных украинских силовиков суд ЛНР заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она уточнила, что всего генпрокуратура задокументировала около 1,3 тысячи обстрелов территорий республики со стороны украинских силовиков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210810/zakhoroneniya-1745174828.html
https://ria.ru/20210807/provokatsiya-1744851235.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425985_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_5b593c14f36c06959b1bdef425df40d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, генеральная прокуратура лнр, ситуация в днр и лнр
15:16 10.08.2021
 
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров

Представитель Генпрокуратуры ЛНР Семенова: 11 украинских офицеров объявлены в розыск

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск 11 командиров украинских силовиков и их заместителей из-за обстрелов территории ЛНР, заявила во вторник журналистам представитель ведомства Инна Семенова.
Ранее генпрокуратура объявила в розыск командиров шести бригад украинских силовиков.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 13:06
В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв конфликта в Донбассе
"В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", статьей 440 "Геноцид" Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск", - сообщила официальный представитель ведомства.
По словам Семеновой, в отношении данных украинских силовиков суд ЛНР заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Она уточнила, что всего генпрокуратура задокументировала около 1,3 тысячи обстрелов территорий республики со стороны украинских силовиков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 17:37
ЛНР обвинила силовиков в подготовке провокаций против ОБСЕ
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура ЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния