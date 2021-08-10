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https://ria.ru/20210810/revaktsinatsiya-1745205733.html
Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"
Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие" - РИА Новости, 10.08.2021
Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"
Пройти ревакцинацию от коронавируса можно в 40 пунктах клубов "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:08
2021-08-10T16:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пройти ревакцинацию от коронавируса можно в 40 пунктах клубов "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Участники подмосковного проекта "Активное долголетие" - люди старшего поколения, которые находят себе занятие по душе и общаются. Программа стартовала в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография"."Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут записаться на повторную вакцинацию через клуб в своем городском округе. В клубах у нас открыто 40 пунктов вакцинации, они расположены в 36 городских округах Подмосковья", - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Зампред отметила, что для пожилых жителей созданы все комфортные условия для прохождения вакцинации в клубах "Активное долголетие". Предусмотрен прием врача, а также зоны для отдыха.
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московская область (подмосковье)
16:08 10.08.2021
 

Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пройти ревакцинацию от коронавируса можно в 40 пунктах клубов "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Участники подмосковного проекта "Активное долголетие" - люди старшего поколения, которые находят себе занятие по душе и общаются. Программа стартовала в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография".
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"Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут записаться на повторную вакцинацию через клуб в своем городском округе. В клубах у нас открыто 40 пунктов вакцинации, они расположены в 36 городских округах Подмосковья", - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
Зампред отметила, что для пожилых жителей созданы все комфортные условия для прохождения вакцинации в клубах "Активное долголетие". Предусмотрен прием врача, а также зоны для отдыха.
"Всего вакцинацию в клубах "Активного долголетия" прошли более 33,5 тысячи пожилых жителей региона", - добавила Каклюгина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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