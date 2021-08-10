https://ria.ru/20210810/revaktsinatsiya-1745205733.html

Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"

Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие" - РИА Новости, 10.08.2021

Ревакцинацию в Подмосковье можно пройти в клубах "Активное долголетие"

Пройти ревакцинацию от коронавируса можно в 40 пунктах клубов "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:08

2021-08-10T16:08

2021-08-10T16:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Пройти ревакцинацию от коронавируса можно в 40 пунктах клубов "Активное долголетие" Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Участники подмосковного проекта "Активное долголетие" - люди старшего поколения, которые находят себе занятие по душе и общаются. Программа стартовала в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография"."Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут записаться на повторную вакцинацию через клуб в своем городском округе. В клубах у нас открыто 40 пунктов вакцинации, они расположены в 36 городских округах Подмосковья", - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.Зампред отметила, что для пожилых жителей созданы все комфортные условия для прохождения вакцинации в клубах "Активное долголетие". Предусмотрен прием врача, а также зоны для отдыха.

https://ria.ru/20210804/reabilitatsiya-1744316475.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)