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"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ - РИА Новости, 10.08.2021
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
2021-08-10T11:11
2021-08-10T11:11
2021-08-10T11:13
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"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
2021-08-10T11:11
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РИА Новости
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видео, оружие, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
2021-08-10T11:11
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PT0M59S
11:11 10.08.2021 (обновлено: 11:13 10.08.2021)
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым