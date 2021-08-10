"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ

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Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.