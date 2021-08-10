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"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ - РИА Новости, 10.08.2021
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
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60
видео, оружие, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ
Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
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11:11 10.08.2021 (обновлено: 11:13 10.08.2021)
 

"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ

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Работы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
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