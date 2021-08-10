https://ria.ru/20210810/ranenie-1745136881.html
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.08.2021
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:05
2021-08-10T09:05
2021-08-10T09:05
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Голубовское, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК говорили, что украинские силовики 9 августа три раза открывали огонь по территории республики, в том числе по поселку Голубовское."Зафиксирован обстрел с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева – ред.) по населенному пункту Голубовское. В результате данного обстрела получила ранение мирная жительница", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.В МЧС ЛНР уточнили РИА Новости, что пострадавшая с минно-взрывной, закрытой черепно-мозговой и другими травмами была госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210808/lnr-1744946311.html
https://ria.ru/20210807/provokatsiya-1744851235.html
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК: женщина получила ранение при обстреле со стороны украинских силовиков