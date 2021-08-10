Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/prizyvniki-1745274956.html
Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников
Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников - РИА Новости, 11.08.2021
Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников
Число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-10T23:58
2021-08-11T00:04
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
форум "территория смыслов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_2e89c8056e70ef01c4248c82268c0998.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", - сказал Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума "Территория смыслов".Он также сообщил, что периодически лично проверяет качество бытовых условий в солдатских казармах."Ушли швабры, ушли тряпки и пришли, на память говорю, 21 тысяча пылесосов для влажной уборки всех казарм. Не знаю, как у вас в университете. Я периодически проверяю, кстати сказать, и у вас тоже, эти душевые, пылесосы и прочие вещи", - сказал министр.Он добавил, что сегодня во всех казармах есть стиральные машины.Министр отметил, что постепенно военнослужащие были освобождены от несвойственных им дел. "И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах", - сообщил Шойгу.
https://ria.ru/20210729/uchet-1743403025.html
https://ria.ru/20210806/gotovnost-1744617989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573555703_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_4429c0e37d853413c5e056919aaca642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "территория смыслов"
23:58 10.08.2021 (обновлено: 00:04 11.08.2021)
 
Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников

Глава Минобороны Шойгу: число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПризывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", - сказал Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума "Территория смыслов".
Он также сообщил, что периодически лично проверяет качество бытовых условий в солдатских казармах.
"Ушли швабры, ушли тряпки и пришли, на память говорю, 21 тысяча пылесосов для влажной уборки всех казарм. Не знаю, как у вас в университете. Я периодически проверяю, кстати сказать, и у вас тоже, эти душевые, пылесосы и прочие вещи", - сказал министр.
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 11:20
Шойгу поручил ставить россиян на воинский учет быстрее
Он добавил, что сегодня во всех казармах есть стиральные машины.
Министр отметил, что постепенно военнослужащие были освобождены от несвойственных им дел. "И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах", - сообщил Шойгу.
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:12
Шойгу рассказал о готовности российских военных к борьбе с ЧС
 
Сергей ШойгуВооруженные силы РФРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Форум "Территория смыслов"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
Лента новостейМолния