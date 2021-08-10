https://ria.ru/20210810/prizyvniki-1745274956.html

Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников

Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников - РИА Новости, 11.08.2021

Шойгу не видит смысла увеличивать число призывников

Число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T23:58

2021-08-10T23:58

2021-08-11T00:04

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

форум "территория смыслов"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", - сказал Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума "Территория смыслов".Он также сообщил, что периодически лично проверяет качество бытовых условий в солдатских казармах."Ушли швабры, ушли тряпки и пришли, на память говорю, 21 тысяча пылесосов для влажной уборки всех казарм. Не знаю, как у вас в университете. Я периодически проверяю, кстати сказать, и у вас тоже, эти душевые, пылесосы и прочие вещи", - сказал министр.Он добавил, что сегодня во всех казармах есть стиральные машины.Министр отметил, что постепенно военнослужащие были освобождены от несвойственных им дел. "И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах", - сообщил Шойгу.

https://ria.ru/20210729/uchet-1743403025.html

https://ria.ru/20210806/gotovnost-1744617989.html

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сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "территория смыслов"