https://ria.ru/20210810/pozhary-1745268464.html

В Башкирии промышленные предприятия приступят к тушении пожаров в регионе

В Башкирии промышленные предприятия приступят к тушении пожаров в регионе - РИА Новости, 10.08.2021

В Башкирии промышленные предприятия приступят к тушении пожаров в регионе

Промышленные предприятия Башкирии 11 августа подключатся к ликвидации лесных пожаров в южных районах республики, тяжелая техника заводов приступит к опашке... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T22:24

2021-08-10T22:24

2021-08-10T22:24

происшествия

газпром нефтехим салават

республика башкортостан

природные пожары в россии

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УФА, 10 авг – РИА Новости. Промышленные предприятия Башкирии 11 августа подключатся к ликвидации лесных пожаров в южных районах республики, тяжелая техника заводов приступит к опашке лесов, сообщает пресс-служба руководителя региона.Ранее сообщалось, что в южных районах республики действуют 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3104,8 гектара.По последним данным ГУМЧС по региону, в Башкирии уже действуют 29 очагов лесных пожаров на общей площади 3430,1 гектаров. Леса горят в шести районах региона. Отмечается, что большая часть очагов горения в настоящий момент локализована."К ликвидации пожаров в Зауралье приступят и ведущие промышленные предприятия региона. В их числе – "Башкирская содовая компания", "Газпром нефтехим Салават" и другие. На их базе сформируют механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники, которые уже утром 11 августа приступят к опашке лесов и созданию минерализованных полос", - говорится в сообщении."Спасибо этим мужественным людям, которые уже вторую неделю борются со стихией. Подтянем сюда и в другие районы, где зафиксировали лесные пожары, дополнительные ресурсы – и технику, и людей. Как договаривались – мы своих не бросаем. Сейчас надо определить меры на будущее с учётом глобальных климатических изменений. Необходимо разработать региональную программу лесопромышленной безопасности", - цитирует пресс-служба главу Башкирии Радия Хабирова, который провёл выездное заседание оперативного штаба в Хайбуллинском районе.По данным пресс-службы, Хабиров поручил организовать в Зауралье устойчивую телефонную и радиосвязь для координации работы экстренных служб и волонтёров, обеспечить добровольцев спецодеждой, противопожарным инвентарем, медицинским сопровождением."Руководитель региона также поручил разработать законодательные инициативы, направленные на защиту лесов от умышленных поджогов, ужесточить наказание за такие деструктивные действия", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210810/pozhary-1745239197.html

https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html

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происшествия, газпром нефтехим салават, республика башкортостан, природные пожары в россии