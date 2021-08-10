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Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной

Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной - РИА Новости, 10.08.2021

Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной и будет еще долго оставаться такой в случае отсутствия осадков, заявил глава республики Айсен... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:28

2021-08-10T15:28

2021-08-10T15:28

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

айсен николаев

антон красовский

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной и будет еще долго оставаться такой в случае отсутствия осадков, заявил глава республики Айсен Николаев."Ситуация у нас крайне напряженная... Она будет сложной еще долго, потому что если не будет дождей, пожары на этом не остановятся, и, как только поменяется ветер в другую сторону, они могут начать гореть уже на запад, восток, юг, север", - сказал Николаев в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.Глава республики подчеркнул, что перед властями сейчас стоит самая главная задача - защитить от огня населенные пункты.По его словам, это лето стало самым засушливым и жарким за всю историю Якутии, температурный рекорд пробит практически на всей территории республики. "У нас за июнь месяц выпало 2 миллиметра осадков в центральной Якутии. Норма - 37 миллиметров. То есть в 18 раз меньше нормы", - рассказал он.Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.В Якутии действует режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. -0-

https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html

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республика саха (якутия)

россия

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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, антон красовский, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии