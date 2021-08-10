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Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной
Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной - РИА Новости, 10.08.2021
Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной
Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной и будет еще долго оставаться такой в случае отсутствия осадков, заявил глава республики Айсен... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:28
2021-08-10T15:28
происшествия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
айсен николаев
антон красовский
республика саха (якутия)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной и будет еще долго оставаться такой в случае отсутствия осадков, заявил глава республики Айсен Николаев."Ситуация у нас крайне напряженная... Она будет сложной еще долго, потому что если не будет дождей, пожары на этом не остановятся, и, как только поменяется ветер в другую сторону, они могут начать гореть уже на запад, восток, юг, север", - сказал Николаев в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.Глава республики подчеркнул, что перед властями сейчас стоит самая главная задача - защитить от огня населенные пункты.По его словам, это лето стало самым засушливым и жарким за всю историю Якутии, температурный рекорд пробит практически на всей территории республики. "У нас за июнь месяц выпало 2 миллиметра осадков в центральной Якутии. Норма - 37 миллиметров. То есть в 18 раз меньше нормы", - рассказал он.Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.В Якутии действует режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. -0-
https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html
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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, антон красовский, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии
15:28 10.08.2021
 
Глава Якутии назвал ситуацию с лесными пожарами крайне напряженной

Глава Якутии Николаев: из-за отсутствия осадков ситуация с лесными пожарами остается крайне тяжелой

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Тушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной и будет еще долго оставаться такой в случае отсутствия осадков, заявил глава республики Айсен Николаев.
"Ситуация у нас крайне напряженная... Она будет сложной еще долго, потому что если не будет дождей, пожары на этом не остановятся, и, как только поменяется ветер в другую сторону, они могут начать гореть уже на запад, восток, юг, север", - сказал Николаев в эфире программы "Антонимы" с Антоном Красовским в YouTube.
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 10:08
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Глава республики подчеркнул, что перед властями сейчас стоит самая главная задача - защитить от огня населенные пункты.
По его словам, это лето стало самым засушливым и жарким за всю историю Якутии, температурный рекорд пробит практически на всей территории республики. "У нас за июнь месяц выпало 2 миллиметра осадков в центральной Якутии. Норма - 37 миллиметров. То есть в 18 раз меньше нормы", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.
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ПроисшествияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Айсен НиколаевАнтон КрасовскийРеспублика Саха (Якутия)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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