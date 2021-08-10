https://ria.ru/20210810/pozhary-1745182295.html

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2021

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Намском улусе Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:52

2021-08-10T13:52

2021-08-10T13:52

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

айсен николаев

бе-200

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Намском улусе Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев."Лесной пожар угрожает четырем населенным пунктам – Фрунзе, Таастаах, Кебекен и Улуу-Сысыы. Лично проверил наличие сил и средств, задействованных на борьбу с лесными пожарами", - рассказал глава республики в своем аккаунте в Instagram.По его словам, большие силы стянуты в село Таастаах. "Ситуацию осложняет то, что из-за сильного ветра пожару за выходные дни удалось растянуться более чем на 40 километров. Сегодня-завтра предстоит большая работа по опашке пожара", - сказал Николаев.В села Фрунзе и Кебекен, по его словам, также ведется переброска сил.Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.

https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html

республика саха (якутия)

россия

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2021

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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, бе-200, республика саха (якутия), россия