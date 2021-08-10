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Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 10.08.2021
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Намском улусе Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:52
2021-08-10T13:52
происшествия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
айсен николаев
бе-200
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Намском улусе Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев."Лесной пожар угрожает четырем населенным пунктам – Фрунзе, Таастаах, Кебекен и Улуу-Сысыы. Лично проверил наличие сил и средств, задействованных на борьбу с лесными пожарами", - рассказал глава республики в своем аккаунте в Instagram.По его словам, большие силы стянуты в село Таастаах. "Ситуацию осложняет то, что из-за сильного ветра пожару за выходные дни удалось растянуться более чем на 40 километров. Сегодня-завтра предстоит большая работа по опашке пожара", - сказал Николаев.В села Фрунзе и Кебекен, по его словам, также ведется переброска сил.Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.
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происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, бе-200, республика саха (якутия), россия
13:52 10.08.2021
 
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

Глава Якутии Николаев: лесные пожары угрожают четырем селам в Намском районе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 10 авг – РИА Новости. Лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам в Намском улусе Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев.
"Лесной пожар угрожает четырем населенным пунктам – Фрунзе, Таастаах, Кебекен и Улуу-Сысыы. Лично проверил наличие сил и средств, задействованных на борьбу с лесными пожарами", - рассказал глава республики в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, большие силы стянуты в село Таастаах. "Ситуацию осложняет то, что из-за сильного ветра пожару за выходные дни удалось растянуться более чем на 40 километров. Сегодня-завтра предстоит большая работа по опашке пожара", - сказал Николаев.
В села Фрунзе и Кебекен, по его словам, также ведется переброска сил.
Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10:08
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
 
ПроисшествияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Айсен НиколаевБе-200Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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