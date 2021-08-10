https://ria.ru/20210810/pozhar-1745176460.html

В Саратове загорелся купол цирка

В Саратове загорелся купол цирка - РИА Новости, 10.08.2021

В Саратове загорелся купол цирка

Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове, информации о пострадавших не поступало, сообщила начальник пресс-службы регионального РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:15

2021-08-10T13:15

2021-08-10T14:37

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 10 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове, информации о пострадавших не поступало, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, со слов администрации, людей в здании нет. В целях безопасности эвакуировали десять львов, 12 собак во внутренний двор цирка. Сведений о пострадавших не поступало", — отметила она. Возгорание локализовали. Площадь пожара — 50 квадратных метров — горел утеплитель и обрешетка купола.Саратовский цирк основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто на реставрацию по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась 3 июля этого года.

https://ria.ru/20210809/pozhar-1745064393.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов