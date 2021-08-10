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В Саратове загорелся купол цирка
В Саратове загорелся купол цирка - РИА Новости, 10.08.2021
В Саратове загорелся купол цирка
Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове, информации о пострадавших не поступало, сообщила начальник пресс-службы регионального РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:15
2021-08-10T13:15
2021-08-10T14:37
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 10 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове, информации о пострадавших не поступало, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова."На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, со слов администрации, людей в здании нет. В целях безопасности эвакуировали десять львов, 12 собак во внутренний двор цирка. Сведений о пострадавших не поступало", — отметила она. Возгорание локализовали. Площадь пожара — 50 квадратных метров — горел утеплитель и обрешетка купола.Саратовский цирк основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто на реставрацию по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась 3 июля этого года.
https://ria.ru/20210809/pozhar-1745064393.html
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происшествия, саратов
13:15 10.08.2021 (обновлено: 14:37 10.08.2021)
В Саратове загорелся купол цирка
ГУ МЧС: в Саратове загорелся купол цирка
САРАТОВ, 10 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Купол государственного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове
, информации о пострадавших не поступало, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, со слов администрации, людей в здании нет. В целях безопасности эвакуировали десять львов, 12 собак во внутренний двор цирка. Сведений о пострадавших не поступало", — отметила она.
Возгорание локализовали. Площадь пожара — 50 квадратных метров — горел утеплитель и обрешетка купола.
Саратовский цирк основан в 1876 году цирковыми артистами и братьями Дмитрием, Акимом и Петром Никитиными. С июня 2017 года здание было закрыто на реставрацию по уникальному проекту, который предусматривал оснащение современным оборудованием, обновление фасада и интерьеров. Первая после четырехлетней реконструкции премьера состоялась 3 июля этого года.