https://ria.ru/20210810/poklonskaya-1745125369.html

Поклонская оценила высказывание Лукашенко о признании Крыма российским

Поклонская оценила высказывание Лукашенко о признании Крыма российским - РИА Новости, 10.08.2021

Поклонская оценила высказывание Лукашенко о признании Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма российским, такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T00:33

2021-08-10T00:33

2021-08-10T00:33

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма российским, такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказала член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Ранее Лукашенко заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум."Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают — не признают. У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам", - отметила Поклонская.По ее словам, белорусскому лидеру нужно посетить Крым, и лишь потом говорить подобное. "А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны", - заключила она.Заявление Лукашенко о полуострове вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, а депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210809/krym-1745116844.html

https://ria.ru/20210809/krym-1745039488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, республика крым, белоруссия, госдума рф, александр лукашенко, наталья поклонская, михаил шеремет, руслан бальбек, россия