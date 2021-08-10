Поклонская оценила высказывание Лукашенко о признании Крыма российским
Депутат Госдумы Поклонская: Лукашенко уходит от ответа в вопросе признания Крыма российским
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уходит от прямого ответа в вопросе признания Крыма российским, такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказала член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее Лукашенко заявил, что назовет Крым российским, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
"Такое чувство, что Александра Лукашенко беспокоят внутренние вопросы России: российские олигархи признают — не признают. У него другие задачи: развитие и национальные интересы Белоруссии, своей страны. Не совсем понятный для меня посыл к российским олигархам", - отметила Поклонская.
По ее словам, белорусскому лидеру нужно посетить Крым, и лишь потом говорить подобное. "А что касается Белоруссии... на эти вопросы должен отвечать президент, а он не отвечает, уходит от ответа прямого. Не может быть никаких условий признания Крыма. Референдум в Крыму провели крымчане, это наш выбор. А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны", - заключила она.
Заявление Лукашенко о полуострове вызвало широкий общественный резонанс в России. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова белорусского президента плутовством, а депутат Михаил Шеремет призвал Лукашенко не равняться на олигархов, а поступить как лидер братского государства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".