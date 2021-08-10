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В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей
В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей - РИА Новости, 10.08.2021
В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей
Следователи задержали двоих жителей Саратова по подозрению в похищении двух девочек, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:44
2021-08-10T17:44
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Следователи задержали двоих жителей Саратова по подозрению в похищении двух девочек, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин и поинтересовался целью их визита, его избили руками и ногами, после чего похитили из дома двух девочек семи и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали."Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью… оперативно установили местонахождение потерпевших. Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержано двое мужчин 38 и 32 лет. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются сообщники подозреваемых", - говорится в сообщении.Фигуранты дела подозреваются по статье УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:44 10.08.2021
 
В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей

СК: следователи задержали подозреваемых в похищении двух девочек в Саратове

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Следователи задержали двоих жителей Саратова по подозрению в похищении двух девочек, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин и поинтересовался целью их визита, его избили руками и ногами, после чего похитили из дома двух девочек семи и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали.
"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью… оперативно установили местонахождение потерпевших. Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержано двое мужчин 38 и 32 лет. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются сообщники подозреваемых", - говорится в сообщении.
Фигуранты дела подозреваются по статье УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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