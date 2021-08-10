https://ria.ru/20210810/pokhischenie-1745241403.html

В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей

В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей - РИА Новости, 10.08.2021

В Саратове задержали подозреваемых в похищении двух детей

Следователи задержали двоих жителей Саратова по подозрению в похищении двух девочек, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:44

2021-08-10T17:44

2021-08-10T17:44

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 10 авг - РИА Новости. Следователи задержали двоих жителей Саратова по подозрению в похищении двух девочек, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, ночью в понедельник двое жителей Саратова 38 и 32 лет приехали к 45-летнему мужчине домой на улицу 40 лет Октября, перелезли через забор и направились к входной двери. Когда на шум снаружи вышел хозяин и поинтересовался целью их визита, его избили руками и ногами, после чего похитили из дома двух девочек семи и 12 лет и отвезли их в квартиру дома по улице Артиллерийская, где незаконно удерживали."Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью… оперативно установили местонахождение потерпевших. Следователем СК по подозрению в совершении данного преступления задержано двое мужчин 38 и 32 лет. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются сообщники подозреваемых", - говорится в сообщении.Фигуранты дела подозреваются по статье УК РФ "Похищение двух несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210802/proverka-1744038809.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия