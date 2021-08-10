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Путин рассказал о поддержке сел
Путин рассказал о поддержке сел - РИА Новости, 10.08.2021
Путин рассказал о поддержке сел
Власти рассматривают различные варианты поддержки села, речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:59
2021-08-10T13:59
экономика
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти рассматривают различные варианты поддержки села, речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться дополнительно по 7 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства", - сказал он на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым."Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно", - добавил Путин.
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экономика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
13:59 10.08.2021
 
Путин рассказал о поддержке сел

Президент Путин: власти рассматривают различные варианты поддержки села

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти рассматривают различные варианты поддержки села, речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться дополнительно по 7 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства", - сказал он на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
"Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно", - добавил Путин.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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ЭкономикаСтавропольский крайВладимир ПутинВладимир Владимиров
 
 
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