https://ria.ru/20210810/podderzhka-1745183456.html
Путин рассказал о поддержке сел
Путин рассказал о поддержке сел - РИА Новости, 10.08.2021
Путин рассказал о поддержке сел
Власти рассматривают различные варианты поддержки села, речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:59
2021-08-10T13:59
2021-08-10T13:59
экономика
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Власти рассматривают различные варианты поддержки села, речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться дополнительно по 7 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин."У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства", - сказал он на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым."Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210712/podderzhka-1740969871.html
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экономика, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Путин рассказал о поддержке сел
Президент Путин: власти рассматривают различные варианты поддержки села