https://ria.ru/20210810/plyazh-1745253824.html

Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже

Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже - РИА Новости, 10.08.2021

Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже

Жителя Воронежа задержали после трагедии на пляже, где младенец погиб, предположительно, под колесами его иномарки, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:13

2021-08-10T19:13

2021-08-10T19:36

происшествия

воронеж

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жителя Воронежа задержали после трагедии на пляже, где младенец погиб, предположительно, под колесами его иномарки, сообщается на сайте СК.Трагедия произошла вечером в воскресенье, 8 августа, неподалеку от санатория имени Дзержинского. Неустановленный водитель Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека."По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулем автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что следователи также проверят другие версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях.По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела взял на контроль центральный аппарат ведомства.Местные Telegram-каналы приводят слова очевидцев трагедии, которые заявляют, что на пляже рядом отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались мальчик и отец, мужчина смог выбраться. За рулем иномарки, со слов очевидцев, могла быть маленькая дочь владельцев Ford Focus — так якобы говорили сами родители девочки.

https://ria.ru/20210728/voronezh-1743347535.html

https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html

https://ria.ru/20210808/deti-1744935451.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия