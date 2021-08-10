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Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже
Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже - РИА Новости, 10.08.2021
Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже
Жителя Воронежа задержали после трагедии на пляже, где младенец погиб, предположительно, под колесами его иномарки, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:13
2021-08-10T19:13
2021-08-10T19:36
происшествия
воронеж
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Жителя Воронежа задержали после трагедии на пляже, где младенец погиб, предположительно, под колесами его иномарки, сообщается на сайте СК.Трагедия произошла вечером в воскресенье, 8 августа, неподалеку от санатория имени Дзержинского. Неустановленный водитель Ford Focus наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека."По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребенка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулем автомобиля", — говорится в сообщении.Отмечается, что следователи также проверят другие версии случившегося, в том числе озвученные в СМИ и соцсетях.По поручению главы СК Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела взял на контроль центральный аппарат ведомства.Местные Telegram-каналы приводят слова очевидцев трагедии, которые заявляют, что на пляже рядом отдыхали две незнакомые семьи. Машины стояли у берега, и в какой-то момент Ford Focus поехал вперед. Под колесами оказались мальчик и отец, мужчина смог выбраться. За рулем иномарки, со слов очевидцев, могла быть маленькая дочь владельцев Ford Focus — так якобы говорили сами родители девочки.
https://ria.ru/20210728/voronezh-1743347535.html
https://ria.ru/20210808/volgograd-1744914963.html
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происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:13 10.08.2021 (обновлено: 19:36 10.08.2021)
Жителя Воронежа задержали после гибели младенца на пляже
СК: житель Воронежа задержан после трагедии на пляже, где погиб младенец