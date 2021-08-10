Круглый стол ЭИСИ о патриотизме
12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".
Участники:
- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.
Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".
Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.
Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.
Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".
Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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