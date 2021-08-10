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Круглый стол ЭИСИ о патриотизме

Круглый стол ЭИСИ о патриотизме - РИА Новости, 10.08.2021

Круглый стол ЭИСИ о патриотизме

12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".

2021-08-10T12:33

2021-08-10T12:33

2021-08-10T12:33

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Задать вопросУчастники:- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы