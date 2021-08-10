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Круглый стол ЭИСИ о патриотизме
Круглый стол ЭИСИ о патриотизме - РИА Новости, 10.08.2021
Круглый стол ЭИСИ о патриотизме
12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".
2021-08-10T12:33
2021-08-10T12:33
анонсы
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Задать вопросУчастники:- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:33 10.08.2021
 

Круглый стол ЭИСИ о патриотизме

Читать ria.ru в
12 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан".
Задать вопрос
Участники:
- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.

Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.

Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.
Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".
Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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