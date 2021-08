Круглый стол ЭИСИ о патриотизме

Участники:

- политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;

- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;

- профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;

- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;

- руководитель проектов Департамента по связям с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;

- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.



Модератор – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН.



Завершилась Олимпиада в Токио. Наши спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны выходили под музыку П.И. Чайковского.

Несмотря на давление, российские атлеты показали достойные результаты и завоевали 71 медаль, 20 из которых – золотые. И даже название команды Russian Olympic Committee превратилось в общероссийский флешмоб "We will ROC you".

Что такое "гордость за страну" для россиян? Насколько важно для граждан России гордиться своей страной?



