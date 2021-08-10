В Совфеде назвали заявления Киева о ядерном оружии сотрясением воздуха
Сенатор Цеков: заявление Киева о якобы планах России по ядерному оружию в Крыму - сотрясение воздуха
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заявление представителей правительства Украины о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в Крыму является "пустым сотрясением воздуха" для оправдания их бессмысленной работы и не имеет никакого отношения к действительности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия якобы готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия.
"Это очередное, сотое уже, пустое сотрясение воздуха со стороны Резникова, который старается напомнить о себе. Он сидит без работы, потому что у него нет никакой возможности интегрировать Крым в состав России, но он должен же как-то оправдывать свою работу", - сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул также, что у России нет никакой необходимости размещать ядерное оружие в Крыму.
"Вот спросить Резникова - для чего вообще России ядерное оружие в Крыму - он же ответить не сможет. У России такие современные средства доставки ракет, что размещать их в Крыму нет абсолютно никакой необходимости", - заявил Цеков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".