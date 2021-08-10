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В Совфеде назвали заявления Киева о ядерном оружии сотрясением воздуха
В Совфеде назвали заявления Киева о ядерном оружии сотрясением воздуха - РИА Новости, 10.08.2021
В Совфеде назвали заявления Киева о ядерном оружии сотрясением воздуха
Заявление представителей правительства Украины о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в Крыму является "пустым сотрясением воздуха" для... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:39
2021-08-10T18:39
украина
оон
севастополь
владимир путин
сергей цеков
алексей резников
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заявление представителей правительства Украины о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в Крыму является "пустым сотрясением воздуха" для оправдания их бессмысленной работы и не имеет никакого отношения к действительности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия якобы готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия."Это очередное, сотое уже, пустое сотрясение воздуха со стороны Резникова, который старается напомнить о себе. Он сидит без работы, потому что у него нет никакой возможности интегрировать Крым в состав России, но он должен же как-то оправдывать свою работу", - сказал Цеков.Сенатор подчеркнул также, что у России нет никакой необходимости размещать ядерное оружие в Крыму."Вот спросить Резникова - для чего вообще России ядерное оружие в Крыму - он же ответить не сможет. У России такие современные средства доставки ракет, что размещать их в Крыму нет абсолютно никакой необходимости", - заявил Цеков.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, оон, севастополь, владимир путин, сергей цеков, алексей резников, россия
18:39 10.08.2021
 
В Совфеде назвали заявления Киева о ядерном оружии сотрясением воздуха

Сенатор Цеков: заявление Киева о якобы планах России по ядерному оружию в Крыму - сотрясение воздуха

© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Сергей Петросян
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Заявление представителей правительства Украины о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в Крыму является "пустым сотрясением воздуха" для оправдания их бессмысленной работы и не имеет никакого отношения к действительности, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия якобы готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия.
"Это очередное, сотое уже, пустое сотрясение воздуха со стороны Резникова, который старается напомнить о себе. Он сидит без работы, потому что у него нет никакой возможности интегрировать Крым в состав России, но он должен же как-то оправдывать свою работу", - сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул также, что у России нет никакой необходимости размещать ядерное оружие в Крыму.
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В Крыму назвали заявление Киева о ядерном оружии тупостью
"Вот спросить Резникова - для чего вообще России ядерное оружие в Крыму - он же ответить не сможет. У России такие современные средства доставки ракет, что размещать их в Крыму нет абсолютно никакой необходимости", - заявил Цеков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаООНСевастопольВладимир ПутинСергей ЦековАлексей РезниковРоссия
 
 
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