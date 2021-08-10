https://ria.ru/20210810/oruzhie-1745240810.html

В Крыму назвали заявление Киева о ядерном оружии тупостью

В Крыму назвали заявление Киева о ядерном оружии тупостью - РИА Новости, 10.08.2021

В Крыму назвали заявление Киева о ядерном оружии тупостью

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал тупостью заявление киевских властей о развертывании ядерного оружия на полуострове, и заявил, что... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:42

2021-08-10T17:42

2021-08-10T17:42

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нато

александр форманчук

алексей резников

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал тупостью заявление киевских властей о развертывании ядерного оружия на полуострове, и заявил, что сегодня такой необходимости нет.Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия готовится к развертыванию в Крыму ядерного оружия."Во-первых, это абсолютная тупость и безграмотность в оценке ситуации и провокация со стороны киевских властей. Во-вторых, Россия вправе размещать в Крыму любые виды вооружения в соответствии со своей национальной стратегией безопасности, если понадобится", - сказал РИА Новости Форманчук.Он напомнил, что ядерные боезаряды в Крыму хранились в советское время."Сегодня такой необходимости нет. У России появились виды вооружения, которые имеют даже больше преимущества перед ядерным оружием. Сегодня ядерное оружие – это, скорее всего, оружие взаимного сдерживания и баланса в мире", - считает Форманчук.По его мнению, заявление Резникова продиктовано желанием завлечь США и другие страны НАТО на территорию Украины. "Киевские власти ищут разные ходы для вступления в НАТО", - пояснил Форманчук.

https://ria.ru/20210810/kosachev-1745237923.html

https://ria.ru/20210810/krym-1745201256.html

https://ria.ru/20210809/reparatsii-1745084823.html

украина

сша

республика крым

россия

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в мире, украина, сша, республика крым, нато, александр форманчук, алексей резников, россия