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Тверская область
https://ria.ru/20210810/onkodispanser-1745151140.html
Руденя: тверской онкодиспансер получит новое оборудование
Руденя: тверской онкодиспансер получит новое оборудование - РИА Новости, 10.08.2021
Руденя: тверской онкодиспансер получит новое оборудование
Тверской областной клинический онкологический диспансер получит новое оборудование, заявил губернатор Игорь Руденя во время посещения учреждения. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:01
2021-08-10T11:01
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 10 авг – РИА Новости. Тверской областной клинический онкологический диспансер получит новое оборудование, заявил губернатор Игорь Руденя во время посещения учреждения.Глава региона осмотрел территорию диспансера, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентгенкабинет, а также медицинское оборудование."В учреждении работают высокопрофессиональные врачи, которые готовы увеличивать объемы оказываемых в диспансере медицинских услуг. Реализовать эти планы возможно в рамках национального проекта "Здравоохранение". Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Для привлечения в учреждение медицинских кадров губернатор поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов. Также глава региона поручил провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя, который планируется приобрести в 2022 году, отметили в пресс-службе.Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая специализированная техника. Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.В 2021 году техническое обновление областного онкодиспансера продолжается. Запланированы поставки 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других.В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, нагрузка врачей составляет до 70 тысяч посещений в год. В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210803/zhile-1744149697.html
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игорь руденя
11:01 10.08.2021
 

Руденя: тверской онкодиспансер получит новое оборудование

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской областной Игорь Руденя во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера
Губернатор Тверской областной Игорь Руденя во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 10 авг – РИА Новости. Тверской областной клинический онкологический диспансер получит новое оборудование, заявил губернатор Игорь Руденя во время посещения учреждения.
Глава региона осмотрел территорию диспансера, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентгенкабинет, а также медицинское оборудование.
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"В учреждении работают высокопрофессиональные врачи, которые готовы увеличивать объемы оказываемых в диспансере медицинских услуг. Реализовать эти планы возможно в рамках национального проекта "Здравоохранение". Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Для привлечения в учреждение медицинских кадров губернатор поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов. Также глава региона поручил провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя, который планируется приобрести в 2022 году, отметили в пресс-службе.
Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.
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Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая специализированная техника. Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.
В 2021 году техническое обновление областного онкодиспансера продолжается. Запланированы поставки 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других.
В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, нагрузка врачей составляет до 70 тысяч посещений в год. В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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