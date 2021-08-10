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В Симферополе частично обрушилось здание филармонии
В Симферополе частично обрушилось здание филармонии - РИА Новости, 10.08.2021
В Симферополе частично обрушилось здание филармонии
В реконструируемой филармонии в центре Симферополя обрушились стена и межэтажное перекрытие, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:30
2021-08-10T10:30
2021-08-10T14:12
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В реконструируемой филармонии в центре Симферополя обрушились стена и межэтажное перекрытие, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.При инциденте никто не пострадал.Место обрушения оцепили, его предварительная площадь — 35 квадратных метров. Работает оперативный штаб. В ликвидации последствий задействовали 45 человек и 12 единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:30 10.08.2021 (обновлено: 14:12 10.08.2021)
В Симферополе частично обрушилось здание филармонии
В здании филармонии в Симферополе обрушились стена и перекрытие