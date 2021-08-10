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В Симферополе частично обрушилось здание филармонии

В Симферополе частично обрушилось здание филармонии - РИА Новости, 10.08.2021

В Симферополе частично обрушилось здание филармонии

В реконструируемой филармонии в центре Симферополя обрушились стена и межэтажное перекрытие, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:30

2021-08-10T10:30

2021-08-10T14:12

происшествия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В реконструируемой филармонии в центре Симферополя обрушились стена и межэтажное перекрытие, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.При инциденте никто не пострадал.Место обрушения оцепили, его предварительная площадь — 35 квадратных метров. Работает оперативный штаб. В ликвидации последствий задействовали 45 человек и 12 единиц техники.

симферополь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)