"Праздник не для быдла": юбилей Барака Обамы обернулся скандалом

"Праздник не для быдла": юбилей Барака Обамы обернулся скандалом - РИА Новости, 10.08.2021

"Праздник не для быдла": юбилей Барака Обамы обернулся скандалом

Четвертого августа 44-му президенту США стукнуло шестьдесят. На прошедших выходных он отметил дату с друзьями. Это рядовое, казалось бы, событие внезапно...

2021-08-10T09:41

2021-08-10T09:41

2021-08-10T11:18

Четвертого августа 44-му президенту США стукнуло шестьдесят. На прошедших выходных он отметил дату с друзьями. Это рядовое, казалось бы, событие внезапно вызвало скандал.Отмечать начали еще в пятницу. "Гости съезжались на дачу..." К поместью семьи Обама на острове Мартас-Виньярд подъезжали все новые автомобили, из которых выходили мужчины в дизайнерских костюмах и дамы в вечерних платьях. Изначально ожидалось около пятисот гостей. Однако у общественности возникли вопросы: не слишком ли это много в разгар пандемии? Тогда список подсократили.Однако VIP-гости прибывали не только с супругами, но и с детьми, с нянями детей, личными ассистентками, словом, со свитой. Прибавьте к этому еще приглашенных артистов, охранников, официантов, прислугу. Словом, сотни человек.Чтобы удобно устроить все это множество людей, на территории поместья раскинули гигантский тент, установили сцену, танцпол и поставили еще несколько шатров поменьше. На снимках, сделанных с беспилотников, хорошо виден масштаб празднования.В числе гостей папарацци заметили режиссера Спилберга (личное состояние 3,6 миллиарда долларов), певицу Бейонсе (420 миллионов), ее мужа Джея Зи (миллиард долларов), актера Тома Хэнкса (400 миллионов), певца Брюса Спрингстина (полмиллиарда долларов), дочь и бывшую жену нынешнего президента США Джо Байдена.Фотографировать празднество и тем более публиковать фотографии было запрещено, однако диджей праздника Трэп Бекхем и его менеджер Ти Джей Чапмен обкурились травой и принялись беззаботно выкладывать в Сеть фото и видео с мероприятия.Очень быстро все это потерли, однако благодаря журналистам английского таблоида Daily Mail общественность успела ознакомиться со всеми закутками многомиллионного поместья Обамы, включая стильный санузел. Нет, унитаз оказался черным, а не золотым, однако золотом были украшены салфетки, а также маски, которые абсолютно никто не носил.Из инсайдов выяснилось, что веселье началось в пятницу, а своего апогея достигло вечером субботы. Всю ночь с субботы на воскресенье 44-й президент США протанцевал без остановки. В воскресенье утомленные гости проснулись, отобедали в ресторане и разъехались.Репортеры Daily Mail выяснили, что Бейонсе налегала на мартини с водкой, Джей Зи предпочел маргариту, а виновник торжества пил водку и шампанское Dom Perignon. Последнее, как отметили инсайдеры, лилось рекой. Самый дешевый сорт этого шампанского стартует от 180 долларов за бутылку. О меню заранее сообщалось, что оно будет веганским. Однако на деле гостям предлагали и стейки, и мясные деликатесы, и креветки, и лобстеры. В общем, отмечали с размахом.Натурально, это мероприятие вызвало у американцев когнитивный диссонанс. Обаму и его гостей критиковали за отсутствие масок, однако дело, конечно, было не столько в несоблюдении мер безопасности, сколько в поразительной неуместности этого пира во время пандемии.Америку накрывает дельта-штамм коронавируса, правительство планирует вернуть строгий масочный режим, подразумевающий, что маски носить будут даже в помещениях абсолютно все — начиная с двухлетних детей. Еда и бензин дорожают невиданными темпами. С работой плохо, преступность цветет. О вечеринках страна давно и думать забыла. И тут вдруг такая веселуха в незабвенном стиле Великого Гэтсби.Ладно бы попытался закатить пир горой какой-нибудь нувориш. В Штатах таких остроумно называют filthy rich — "непристойно богатые". Но ведь Барак Обама не просто внезапно разбогатевший парень. Он до сих пор остается влиятельнейшим политиком США и глобального истеблишмента. Его люди работают в администрации Байдена. Он влияет на принятие важнейших решений.Мало того, именно Обама — один из главных мировых спикеров по теме добровольной бедности. Навязчивая идея окружающих его "икорных леваков" — снижение уровня потребления. Они из каждого демократического утюга уговаривают человечество, что тому пора прекратить есть мясо и сладости, пить кофе и алкоголь, путешествовать, жить в отелях, летать на самолетах, покупать хорошую одежду, ездить на машинах.Все это так красиво расписывается. Ответственность перед матушкой-природой, сокращение углеродного следа, Грета Тунберг, не к ночи будь помянута… А на деле что? Реки дорогого бухла, рейсы частных джетов на остров Мартас-Виньярд, вульгарная роскошь типа "пацан пришел к успеху"?Углеродный след? Какой углеродный след? Его оставляют только неправильные политики типа Трампа и неправильные страны вроде России.Коронавирус? Он, видимо, тоже только для масс. На элитной вечеринке никто не надевал маски и не соблюдал социальную дистанцию. Журналистка The New York Times объяснила нестыковку в стиле "вы не понимаете, это другое". У Обамы, мол, собралась "изысканная и вакцинированная толпа".Среди разозленных пользователей это сразу стало мемом. "У нас тут кризис и пандемия, но пусть изысканные люди повеселятся", — отреагировал известный журналист Глен Гринвальд. "Ну конечно, изысканных вирус не трогает", — поиронизировала юрист Хармит К. Диллон.Нет, мы не стремимся залезть в карман к 44-му президенту США. Это пускай американские партнеры ищут по всему миру золотые унитазы. Просто нельзя не отметить, что юбилей Обамы демонстрирует радикальную смену политической парадигмы.В прежние времена видный политик хотя бы пытался имитировать некую близость к своему народу. Инстинкт подсказал бы ему, что неприлично упиваться демонстративным потреблением в то время, как миллионы подведомственных граждан теряют работу, здоровье и даже жизнь.День рождения Обамы показал, каким на самом деле видят мир люди, считающие себя его хозяевами. Они уже поделили человечество на элиту и лузеров. В элиту по факту входит ничтожная доля одного процента — сверхбогатые люди, их окружение, политики-марионетки и несколько артисток для красоты. Лузерами назначено все человечество. Оно будет носить маски и сидеть на бесконечных карантинах. Элита будет веселиться, ловя особенный кайф от того, что народным массам веселиться запрещено.На своем посту 44-й президент США много сделал для того, чтобы реально разделить свою страну на эти страты. Сначала случилась "Великая рецессия" 2008 года. Она повлекла за собой бесконечные банкротства, десятки тысяч самоубийств, разорение миллионов семей. Лишь ничтожный процент американцев сумел тогда навариться на кризисе и резво пошел к успеху.За несколько лет с американской мечтой было покончено. Социальные лифты остановились. Страна разделилась на обнищавшее большинство и обнаглевшее, разъевшееся меньшинство. Даже по статистике самоубийств или детской смертности было видно, что первые банально вымирают, а вторые живут все лучше и лучше. Пандемия только подхлестнула эту беспощадную сегрегацию. Апофеозом ее стало демократическое пати на Мартас-Виньярд.Сильной стороной американского образа жизни всегда было отсутствие социальной розни. Американцы умели не завидовать богатству. Они возвели это умение в ранг искусства. Миллиарды Трампа, по их мнению, обеспечивали ему необходимую для президента независимость. Миллионы четы Обамы за лекции и книги, написанные литературными неграми, считались данью уважения достоинствам бывшей первой четы США.Но вечеринка у 44-го президента сделала невозможное: она воскресила в Америке классовую рознь. "Отвратительное шоу, — подвела итог дискуссии колумнистка The New York Post. — Это просто предел элитного лицемерия".

