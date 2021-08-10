https://ria.ru/20210810/naznachenie-1745270758.html

Блинкен назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Блинкен назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.08.2021

Блинкен назначил спецпосланника США по "Северному потоку — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-10T22:56

2021-08-10T22:56

2021-08-11T00:20

сша

государственный департамент сша

газпром

балтийское море

энтони блинкен

северный поток — 2

nord stream 2 ag

allseas

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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности."Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток — 2", — говорится в заявлении главы Госдепартамента.Блинкен указал на богатый послужной список Хохштейна: дипломатическую службу, частный бизнес и академическую сферу. Как уверен госсекретарь, новый советник способен заняться "развитием и реализацией комплексной американской стратегии по укреплению глобальной энергобезопасности, особенно в Центральной и Восточной Европе".Это назначение демонстрирует решимость Белого дома использовать "дипломатию для обеспечения безопасности поставок в нынешний критический период энергетического перехода", сказал он. Кроме того, данное решение, по словам Блинкена, должно стать "отпором для попыток Кремля использовать энергоносители как геополитическое оружие", а также приблизить "более безопасное и устойчивое энергетическое будущее для Украины и находящихся на передовой стран НАТО и ЕС".Весной журналисты Politico сообщали, что Белый дом искал человека, который возглавил бы переговоры о прекращении проекта. На эту роль рассматривали именно Хохштейна, выступающего категорически против магистрали, но он поначалу не соглашался.Впоследствии позиция американской администрации по "Северному потоку — 2" изменилась, президент Джо Байден решил не вводить санкции против оператора газопровода."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, согласно которому для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Москва, в свою очередь, неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

сша

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-10T22:56 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, государственный департамент сша, газпром, балтийское море, энтони блинкен, северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, россия, амос хохштейн