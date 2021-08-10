Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/navodnenie-1745178711.html
Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии
Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии - РИА Новости, 10.08.2021
Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии
По уточненным данным, несовершеннолетняя россиянка стала жертвой наводнения на западе ФРГ, заявили РИА Новости в генконсульстве Российской Федерации в Бонне. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:30
2021-08-10T14:14
германия
россия
в мире
рейнланд-пфальц
наводнение в германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741924322_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_493750d9339143547e46392c01c286e9.jpg
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. По уточненным данным, несовершеннолетняя россиянка стала жертвой наводнения на западе ФРГ, заявили РИА Новости в генконсульстве Российской Федерации в Бонне.Ранее сообщалось о том, что мужчина и две женщины, имевших российское гражданство и постоянно проживавших на территории Германии, погибли от наводнения в земле Рейнланд-Пфальц, родственникам оказывается вся необходимая помощь со стороны генконсульства РФ."По уточненным данным, трое российских граждан, постоянно проживавших на территории ФРГ, стали жертвами стихии, в том числе две женщины и одна девочка", - сообщили в ведомстве."Мы оказываем всю необходимую помощь, в том числе по подготовке документов по тем вопросам, с которыми обращаются родственники погибших, находимся в контакте с семьями", - заявили в генконсульстве. Вопрос о том, где будут захоронены погибшие, решается в их семьях, добавили в ведомстве.Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о том, что в результате природной катастрофы на западе ФРГ в середине июля погибли, в том числе, трое россиян, постоянно проживавших на территории Германии.
https://ria.ru/20210722/soboleznovaniya-1742300502.html
https://ria.ru/20210718/navodneniya-1741717071.html
германия
россия
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741924322_633:0:3364:2048_1920x0_80_0_0_049e4de5f26618672ed52b458c7bc682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, россия, в мире, рейнланд-пфальц, наводнение в германии
13:30 10.08.2021 (обновлено: 14:14 10.08.2021)
 
Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии

Генконсульство: три россиянки, в том числе несовершеннолетняя, погибли при наводнении в Германии

© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File PhotoЗатопленная дорога в Эрфтштадте, Германия
Затопленная дорога в Эрфтштадте, Германия - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen/File Photo
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. По уточненным данным, несовершеннолетняя россиянка стала жертвой наводнения на западе ФРГ, заявили РИА Новости в генконсульстве Российской Федерации в Бонне.
Ранее сообщалось о том, что мужчина и две женщины, имевших российское гражданство и постоянно проживавших на территории Германии, погибли от наводнения в земле Рейнланд-Пфальц, родственникам оказывается вся необходимая помощь со стороны генконсульства РФ.
Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 00:09
Путин вновь выразил Меркель соболезнования после наводнений в Германии
"По уточненным данным, трое российских граждан, постоянно проживавших на территории ФРГ, стали жертвами стихии, в том числе две женщины и одна девочка", - сообщили в ведомстве.
"Мы оказываем всю необходимую помощь, в том числе по подготовке документов по тем вопросам, с которыми обращаются родственники погибших, находимся в контакте с семьями", - заявили в генконсульстве. Вопрос о том, где будут захоронены погибшие, решается в их семьях, добавили в ведомстве.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о том, что в результате природной катастрофы на западе ФРГ в середине июля погибли, в том числе, трое россиян, постоянно проживавших на территории Германии.
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 07:40
Bild: число жертв наводнения в Германии достигло 156
 
ГерманияРоссияВ миреРейнланд-ПфальцНаводнение в Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния