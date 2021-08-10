https://ria.ru/20210810/navodnenie-1745178711.html

Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии

Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии - РИА Новости, 10.08.2021

Генконсульство рассказало о гибели россиян при наводнении в Германии

По уточненным данным, несовершеннолетняя россиянка стала жертвой наводнения на западе ФРГ, заявили РИА Новости в генконсульстве Российской Федерации в Бонне. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:30

2021-08-10T13:30

2021-08-10T14:14

германия

россия

в мире

рейнланд-пфальц

наводнение в германии

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. По уточненным данным, несовершеннолетняя россиянка стала жертвой наводнения на западе ФРГ, заявили РИА Новости в генконсульстве Российской Федерации в Бонне.Ранее сообщалось о том, что мужчина и две женщины, имевших российское гражданство и постоянно проживавших на территории Германии, погибли от наводнения в земле Рейнланд-Пфальц, родственникам оказывается вся необходимая помощь со стороны генконсульства РФ."По уточненным данным, трое российских граждан, постоянно проживавших на территории ФРГ, стали жертвами стихии, в том числе две женщины и одна девочка", - сообщили в ведомстве."Мы оказываем всю необходимую помощь, в том числе по подготовке документов по тем вопросам, с которыми обращаются родственники погибших, находимся в контакте с семьями", - заявили в генконсульстве. Вопрос о том, где будут захоронены погибшие, решается в их семьях, добавили в ведомстве.Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил о том, что в результате природной катастрофы на западе ФРГ в середине июля погибли, в том числе, трое россиян, постоянно проживавших на территории Германии.

https://ria.ru/20210722/soboleznovaniya-1742300502.html

https://ria.ru/20210718/navodneniya-1741717071.html

германия

россия

рейнланд-пфальц

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германия, россия, в мире, рейнланд-пфальц, наводнение в германии