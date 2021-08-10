Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/napadenie-1745134754.html
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом - РИА Новости, 10.08.2021
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом
Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:30
2021-08-10T13:14
происшествия
приморский край
артем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745173588_70:79:1321:782_1920x0_80_0_0_ef448befef761bb307cbf596f07815cb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что мужчина не скрывал своего лица и заявил, что надетый на него пояс — самодельная бомба. Отказавшись выполнить его требования, служащие банка вызвали охрану. После этого злоумышленник покинул здание.Как рассказали очевидцы, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.Был объявлен план "перехват", вскоре водителя задержали — им оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество."Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет", — отметили в МВД.Возбуждено дело по статье "Разбой". Подозреваемого арестовали.
https://ria.ru/20210809/detsad-1745061114.html
приморский край
артем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745173588_144:0:1187:782_1920x0_80_0_0_eb2e2737dddeac97f9871a762cbcb8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, приморский край, артем
08:30 10.08.2021 (обновлено: 13:14 10.08.2021)
 
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом

Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей под угрозой взрыва, мужчину задержали

© МВД РоссииМуляж "пояса смертника", с которым мужчина пытался ограбить банк в Артеме. Кадр видео
Муляж пояса смертника, с которым мужчина пытался ограбить банк в Артеме. Кадр видео
© МВД России
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что мужчина не скрывал своего лица и заявил, что надетый на него пояс — самодельная бомба. Отказавшись выполнить его требования, служащие банка вызвали охрану. После этого злоумышленник покинул здание.
Как рассказали очевидцы, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.
Был объявлен план "перехват", вскоре водителя задержали — им оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.
"Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет", — отметили в МВД.
Возбуждено дело по статье "Разбой". Подозреваемого арестовали.
Мужчина с ножом на территории детского сада в Кудрово в Ленинградской области
Вчера, 15:21
В Ленинградской области мужчина с ножом напал на детский сад
 
ПроисшествияПриморский крайАртем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
Лента новостейМолния