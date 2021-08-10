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Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом - РИА Новости, 10.08.2021
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом
Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:30
2021-08-10T08:30
2021-08-10T13:14
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что мужчина не скрывал своего лица и заявил, что надетый на него пояс — самодельная бомба. Отказавшись выполнить его требования, служащие банка вызвали охрану. После этого злоумышленник покинул здание.Как рассказали очевидцы, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.Был объявлен план "перехват", вскоре водителя задержали — им оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество."Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет", — отметили в МВД.Возбуждено дело по статье "Разбой". Подозреваемого арестовали.
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происшествия, приморский край, артем
08:30 10.08.2021 (обновлено: 13:14 10.08.2021)
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом
Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей под угрозой взрыва, мужчину задержали
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости.
Житель Приморья
потребовал у сотрудников банка в Артеме
миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа
".
Отмечается, что мужчина не скрывал своего лица и заявил, что надетый на него пояс — самодельная бомба. Отказавшись выполнить его требования, служащие банка вызвали охрану. После этого злоумышленник покинул здание.
Как рассказали очевидцы, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.
Был объявлен план "перехват", вскоре водителя задержали — им оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.
"Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет", — отметили в МВД.
Возбуждено дело по статье "Разбой". Подозреваемого арестовали.