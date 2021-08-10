https://ria.ru/20210810/napadenie-1745134754.html

Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом

Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом - РИА Новости, 10.08.2021

Житель Приморья потребовал в банке миллион рублей, угрожая взрывом

Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T08:30

2021-08-10T08:30

2021-08-10T13:14

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Житель Приморья потребовал у сотрудников банка в Артеме миллион рублей, угрожая взрывным устройством, говорится на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что мужчина не скрывал своего лица и заявил, что надетый на него пояс — самодельная бомба. Отказавшись выполнить его требования, служащие банка вызвали охрану. После этого злоумышленник покинул здание.Как рассказали очевидцы, мужчина сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.Был объявлен план "перехват", вскоре водителя задержали — им оказался 42-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество."Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет", — отметили в МВД.Возбуждено дело по статье "Разбой". Подозреваемого арестовали.

https://ria.ru/20210809/detsad-1745061114.html

приморский край

артем

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, артем