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Политехнический музей в Москве обеспечили электроэнергией с резервом
Политехнический музей в Москве обеспечили электроэнергией с резервом - РИА Новости, 10.08.2021
Политехнический музей в Москве обеспечили электроэнергией с резервом
Столичные энергетики завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея, который сейчас находится на реконструкции, сообщил... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T08:14
2021-08-10T08:14
москва
политехнический музей
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Столичные энергетики завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея, который сейчас находится на реконструкции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что культурному объекту после проведения мероприятий со стороны заказчика будет выдано 3,3 МВт мощности."Для электроснабжения музея энергетики построили распределительную трансформаторную подстанцию и две трансформаторные подстанции. Все они оснащены устройствами релейной защиты и автоматики, системами телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии, видеонаблюдения и пожаротушения", - рассказал Бирюков.По его словам, для обеспечения музея электричеством было проложено порядка 8 километров кабельных линий. Работы велись в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций."Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
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москва, политехнический музей, петр бирюков, городское хозяйство москвы
08:14 10.08.2021
 
Политехнический музей в Москве обеспечили электроэнергией с резервом

Заммэра Москвы Бирюков: Политехнический музей обеспечили электроэнергией с резервом

© РИА НовостиПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Столичные энергетики завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея, который сейчас находится на реконструкции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что культурному объекту после проведения мероприятий со стороны заказчика будет выдано 3,3 МВт мощности.
"Для электроснабжения музея энергетики построили распределительную трансформаторную подстанцию и две трансформаторные подстанции. Все они оснащены устройствами релейной защиты и автоматики, системами телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии, видеонаблюдения и пожаротушения", - рассказал Бирюков.
По его словам, для обеспечения музея электричеством было проложено порядка 8 километров кабельных линий. Работы велись в историческом центре Москвы, поэтому перед стартом были тщательно изучены свойства грунта, расположение подземных коммуникаций.
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"Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что музейный комплекс обеспечили электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
 
МоскваПолитехнический музейПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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