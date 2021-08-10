https://ria.ru/20210810/moskva-1745150240.html

Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве

Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве - РИА Новости, 10.08.2021

Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве

Число расселяемых домов по программе реновации в Москве с момента ее запуска достигло уже 300, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:47

2021-08-10T10:47

2021-08-10T10:47

москва

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 авг - РИА Недвижимость. Число расселяемых домов по программе реновации в Москве с момента ее запуска достигло уже 300, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."С момента старта программы реновации расселяются 300 домов, из них 56 демонтированы. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров", – сказал заммэра.Программа идет во всех административных округах города. При этом, по словам Бочкарева, уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализацииПринятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 135 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из них 108 новостроек переданы под заселение.

https://ria.ru/20210805/bochkarev-1744467764.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы