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Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве
Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве - РИА Новости, 10.08.2021
Бочкарев: уже 300 домов расселяют по программе реновации в Москве
Число расселяемых домов по программе реновации в Москве с момента ее запуска достигло уже 300, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:47
2021-08-10T10:47
2021-08-10T10:47
москва
андрей бочкарев
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 10 авг - РИА Недвижимость. Число расселяемых домов по программе реновации в Москве с момента ее запуска достигло уже 300, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."С момента старта программы реновации расселяются 300 домов, из них 56 демонтированы. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров", – сказал заммэра.Программа идет во всех административных округах города. При этом, по словам Бочкарева, уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализацииПринятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 135 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из них 108 новостроек переданы под заселение.
https://ria.ru/20210805/bochkarev-1744467764.html
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москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 10 авг - РИА Недвижимость
. Число расселяемых домов по программе реновации в Москве с момента ее запуска достигло уже 300, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"С момента старта программы реновации расселяются 300 домов, из них 56 демонтированы. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров", – сказал заммэра.
Программа идет во всех административных округах города. При этом, по словам Бочкарева, уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали 135 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из них 108 новостроек переданы под заселение.